Schillaci, la famiglia aggiorna sulle condizioni di Totò: il messaggio sui social è una conferma

L'eroe di Italia '90 è ancora ricoverato in ospedale dopo le complicazioni per il tumore al colon: la famiglia aggiorna sulle condizioni con un messaggio condiviso sui social

Prosegue la battaglia più importante per Schillaci. Ricoverato a Palermo in seguito alle complicazioni dovute a un tumore al colon, l’ex attaccante e leggenda del calcio azzurro continua a dare segnali incoraggianti. Le ultime sulle condizioni del classe ’64, le concede la famiglia, che attraverso una storia su Instagram, aggiorna circa le condizioni di Totò.

Totò continua a combattere

Dalla sua stanza di ospedale, Totò Schillaci continua a combattere. Assistito dai medici del reparto di pneumologia dell’Ospedale Civico di Palermo, l’ex calciatore eroe di Italia ’90 non molla e prosegue il proprio percorso per uscire dalla situazione critica dovuta alle complicazioni di un tumore al colon.

L’ultimo bollettino medico

Come documentato in queste lunghissime giornate, la leggenda del calcio italiano e della Juventus è in costante e sensibile ripresa. A confermare ciò anche l’ultimo bollettino ufficiale rilasciato nella giornata di ieri, giovedì 12 settembre, dall’equipe medica del nosocomio palermitano, che evidenziava una “condizione nettamente migliorata rispetto al momento dell’arrivo in ospedale”, sabato 7 settembre.

Il messaggio della famiglia

L’ultimo aggiornamento in ordine di tempo è arrivato giusto qualche minuto fa, con la famiglia Schillaci che, dal profilo Instagram ufficiale di Totò ha voluto condividere una storia per ringraziare quanti hanno fatto sentire la propria vicinanza e per informare sul decorso.

Fonte: Instagram stories @totogoal90

“Totò, Barbara e la famiglia ringraziano tutte le persone che in questo momento sono state loro vicine con una chiamata, un messaggio o una preghiera. Le sue condizioni continuano a migliorare. Totò sta lottando con tutte le sue forze per riprendersi il prima possibile“, parole di speranza e conforto, che confermano la forza di Schillaci, che il prossimo primo dicembre compirà 60 anni.