Totò Schillaci, peggiorano le condizioni dell'ex attaccante: l'ultimo bollettino da Palermo preoccupa i fan

Dopo alcuni segnali di miglioramento arrivano notizie poco rassicuranti da Palermo: nell’ultimo bollettino le condizioni di Schillaci sono descritte come in “sensibile peggioramento”

Preoccupazione ma anche speranza. Le ultime ore fanno alzare nuovamente il livello dell’attenzione sulle condizioni di Totò Schillaci. L’ex attaccane della Juventus è ricoverato all’ospedale Civico di Palermo nel reparto di pneumologia dove sta ricevendo le cure mediche.

L’ultimo bollettino medico

Dopo qualche giorno in cui le condizioni dell’attaccante sembravano in miglioramento, ora dall’ospedale Civico di Palermo arrivano notizie poco rassicuranti. Nell’ultimo bollettino sulle condizioni del calciatore si legge: “Nelle ultime ore le condizioni cliniche del paziente Salvatore Schillaci sono in sensibile peggioramento, il supporto farmacologico e strumentale delle funzioni cardiorespiratorie consentono al momento una stazionarietà dei parametri vitali”. La nota pubblicata dall’ospedale siciliano rivela anche che il campione di “Notti Magiche” in questo momento è “sedato farmacologicamente ed è accudito in maniera continuativa dal perdonano meriggio e dai suo familiari”.

La speranza degli ultimi giorni

Nei giorni scorsi erano arrivati messaggi decisamente positivi dall’ospedale di Palermo e anche dalla famiglia di Schillaci che sta cercando di informare i tantissimi fan di Totò delle sue condizioni. Sui social l’ultima nota di speranza da parte della famiglia con il messaggio che recitava: “Totò, Barbara e la famiglia ringraziano tutte le persone che in questo momento sono state loro vicino con una chiamata, un messaggio o una preghiera. Le sue condizioni continuano a migliorare. Totò sta lottando con tutte le sue forze per riprendersi il prima possibile”.

La preghiera dei tifosi

La notizia del nuovo peggioramento delle condizioni di Schillaci hanno messo immediatamente in ansia i suoi fan. Totò è stato un idolo non solo con la maglia della Juventus, ma anche con quella della nazionale e proprio nel corso dei Mondiali del ’90 è diventato una leggenda per il paese con i suoi gol e i suoi occhi spiratati. E ora sui social in tanti si stringono intorno alla famiglia e a Totò: “In una serata felice per noi juventini c’è Totò juventino come noi che lotta contro un nemico subdolo”, scrive Mark. Anche Giorgio invia il suo pensiero: “Mi dispiace molto, è legato al ricordo di una bellissima estate giovanile. Conosco bene purtroppo la sua malattia”. E sono tanti i “Forza Totò” sulle pagine dei moltissimi tifosi italiani.