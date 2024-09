Schillaci in ospedale: il messaggio di Baggio in ricordo delle Notti magiche, tifosi commossi

Le condizioni dell'ex attaccante continuano ad alimentare ansia e preoccupazione: il Divin Codino si è esposto sui social, emozionando tutti

Le condizioni di Totò Schillaci continuano a richiamare le reazioni di tutto il mondo del calcio, dagli ex calciatori agli addetti ai lavori, fino ad arrivare ai tifosi che lo hanno visto esplodere ad Italia ’90. Non poteva passare inosservato anche il messaggio social di Roberto Baggio, suo partner nelle Notti magiche di Italia ’90, che ha commosso il web e alimentato l’affetto che sta travolgendo la famiglia dell’attaccante siciliano.

Baggio abbraccia Schillaci: “Forza Totò”

“Forza Totò, regalci un’altra magia”. Poche parole, mille emozioni. Roberto Baggio abbraccia simbolicamente Totò Schillaci, come tante volte ha fatto nelle notti magiche di Italia ’90, che hanno regalato ai tifosi azzurri la consacrazione del “picciotto” siciliano e le magie del Divin Codino, nonostante la delusione per la semifinale persa al “San Paolo” contro l’Argentina di Maradona. Questo, però, non è certo il momento di parlare di calcio giocato, con Schillaci ricoverato all’ospedale Civico di Palermo nella giornata di ieri, per via di un tumore al colon contro cui lotta da molto tempo.

“Condizioni stabili” per Schillaci, ma Roby Baggio non poteva esimersi dal manifestare pubblicamente la vicinanza al suo amico Totò. Il breve incoraggiamento e tre foto, tutte in maglia azzurra, sempre spalla a spalla con l’ex compagno ai tempi della Juve. Scatti che ricordano tempi andati e serate che hanno fatto la storia del calcio strano, fino a cementare un rapporto tra due personalità tanto lontane quanto vicine, che hanno avuto la possibilità di vivere la quotidianità del club e le incredibili emozioni che la nazionale sa trasmettere.

II messaggi social per Schillaci dopo il messaggio di Baggio

Un’onda d’affetto sta travolgendo in queste ore la famiglia di Totò Schillaci, con i tifosi italiani e i supporters della Juve preoccupati per le condizioni del 59enne siciliano, che pensava di aver sconfitto il tumore al colon dopo essere stato sottoposto a ben due interventi chirurgici. “Mi è crollato il mondo addosso, sono caduto in depressione e ho avuto paura di morire – disse tempo fa l’ex centravanti bianconero –. Ho pensato a tutto, ma per fortuna il tumore era circoscritto al colon, non ha intaccato altri organi ed è stato rimosso”.

Ansia e preoccupazione, sentimenti che si rispecchiano anche nei commenti social pubblicati dagli utenti sul web, con particolare riferimento al post pubblicato da Roberto Baggio intorno alla mezzanotte. “Guarisci”, chiede la gente sotto le foto del Divin Codino, tra sacro e profano. Dagli innumerevoli “Forza Totò, non mollare” al classico “Forza campione, siamo tutti con te”, fino ad arrivare al cuore azzurro allegato da Antonio Benarrivo, ex giocatore del Parma dei miracoli che conosce perfettamente Baggio e Schillaci.