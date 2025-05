Giudice sportivo, punita l'Inter: la decisione sulle squalifiche di Inzaghi, Conte, Baroni e Conceicao

La società nerazzurra multata come Lecce, Genoa, Verona, Roma e Parma per il comportamento dei propri tifosi. Due turni di stop per Miranda, ecco tutti i provvedimenti.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Con un po’ di anticipo rispetto al solito, sono state ufficializzate le decisioni del Giudice Sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, relativamente alle partite della 37ma e penultima giornata di campionato. Un turno che sarà ricordato soprattutto per l’incredibile serie di liti tra allenatori e membri delle varie panchine, con tanto di cartellini rossi sventolati sotto il naso di ben cinque tecnici: Simone Inzaghi e Marco Baroni in Inter-Lazio, Antonio Conte e Cristian Chivu in Parma-Napoli, più Sergio Conceicao in Roma-Milan e Sergio Marcon (preparatore dei portieri dei friulani) in Juventus-Udinese.

Giudice sportivo Serie A, multate l’Inter e altri 5 club

Punita l’Inter per il comportamento dei propri tifosi a San Siro durante il match con la Lazio. Mille euro di ammenda al club nerazzurro “per avere suoi sostenitori, al 38° del primo tempo, lanciato una bottiglietta in plastica nel recinto di giuoco”. Ma non solo. Sanzionate con settemila euro di ammenda il Lecce, con quattromila euro il Genoa e il Verona, con tremila euro di ammenda la Roma e con 1500 euro il Parma, tutte per intemperanze delle rispettive tifoserie che vanno dal lancio di petardi, fumogeni e bottigliette di plastica sul rettangolo verde al lancio – avvenuto al Tardini di Parma – di un accendino.

Serie A, gli squalificati: due turni di stop per Miranda

Mano pesante del Giudice sportivo sul bolognese Miranda, squalificato per due turni dopo essere stato espulso contro la Fiorentina “per avere, al 44° del secondo tempo, colpito con una manata al collo un calciatore della squadra avversaria”. Il difensore rossoblu salterà dunque l’ultimo match di questo campionato e anche il primo del prossimo, sempre che rimanga al Bologna o comunque in Italia. Fermati per un turno, invece, Gimenez (Milan), Goldaniga (Como), Idzes (Venezia), Kristensen e Lovric (Udinese) più Tete Morente (Lecce). Per l’attaccante messicano del Milan, espulso per una gomitata al romanista Mancini, anche un’ammenda di 15mila euro.

Fermati Inzaghi e Conte: saltano lo sprint Scudetto

Niente panchina per Antonio Conte e Simone Inzaghi nelle sfide di venerdì sera, decisive per l’assegnazione dello Scudetto. L’allenatore del Napoli è stato squalificato per un turno e si è visto comminare cinquemila euro di ammenda, più un’ammonizione, “per avere al 45° del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dell’allenatore e dei componenti della panchina della squadra avversaria”. Turno di squalifica e cinquemila euro di ammenda anche per Inzaghi e Baroni, protagonisti di un alterco nel finale di Inter-Lazio, e per il milanista Sergio Conceicao. Squalifica semplice per Chivu, allenatore del Parma.