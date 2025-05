Classifica senza errori arbitrali: i verdetti su Inter-Lazio e Parma-Napoli, falsato un match Scudetto

Veleni, polemiche, sospetti e silenzi: succede di tutto nella penultima giornata di campionato . Si gioca per Scudetto, zona Europa e salvezza e non mancano, al solito, le recriminazioni sulle decisioni arbitrali. Dopo una 36ma giornata terribile, con ben tre match falsati, ancora sviste in Serie A con una partita – molto importante – condizionata dalle sviste del direttore di gara e dei suoi omologhi in sala Var. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali aggiornata alla trentasettesima di campionato e quante differenze ci sono con la Serie A “vera”: in alcuni casi, clamorose.

Arbitri, falsato il match Scudetto

La partita falsata del turno è Inter-Lazio e non per il rigore concesso nel finale ai biancocelesti per il tocco col braccio di Bisseck: giusta, in questo caso, la decisione di Chiffi, che dopo consulto Var punisce il gesto impudente del difensore tedesco. Nel corso del primo tempo, però, c’era stato un contatto sospetto in area laziale che aveva avuto per protagonista lo stesso Bisseck e il centrocampista biancoceleste Rovella. Sembra evidente la spinta del centrocampista della Lazio, non per il direttore di gara. Nessun intervento anche dalla sala Var ma, come spiega il moviolista di Pressing Graziano Cesari, la spinta di Rovella sembra proprio da penalty.

Moviola Serie A: la 37ma giornata

Polemiche anche in altri campi. Davvero al limite la decisione di Doveri e del Var di revocare il rigore al Napoli contro il Parma, in pieno recupero, per un fallo di Simeone su Circati nell’azione precedente al contatto in area Lovric-Neres: non avrebbe scandalizzato se il contatto del Cholito fosse stato giudicato non falloso. Proteste dell’Udinese sul primo gol della Juventus, ma non sembrano esserci irregolarità prima della marcatura di Nico Gonzalez. Qualche dubbio anche in Fiorentina-Bologna, dove manca probabilmente un rigore per i viola per fallo di Lucumì su Fagioli: diversi i giudizi sull‘arbitro Zufferli, la cui decisione in ogni caso non avrebbe cambiato l’esito del match.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica di Serie A 2024-2025 senza errori arbitrali, aggiornata al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

punti class

virtuale NAPOLI 79 NAPOLI -4 83 INTER 78 INTER -4 82 ATALANTA 74 ROMA -3 69 JUVENTUS 67 ATALANTA +6 68 ROMA 66 LAZIO +2 63 LAZIO 65 MILAN -2 62 FIORENTINA 62 FIORENTINA +1 61 BOLOGNA 62 JUVENTUS +7 60 MILAN 60 BOLOGNA +4 58 COMO 49 UDINESE -6 50 TORINO 44 TORINO -4 48 UDINESE 44 COMO +2 47 GENOA 40 GENOA -2 42 CAGLIARI 36 LECCE -8 39 VERONA 34 PARMA -3 36 PARMA 33 EMPOLI -2 33 LECCE 31 CAGLIARI +4 32 EMPOLI 31 VERONA +7 27 VENEZIA 29 VENEZIA +4 25 MONZA 18 MONZA -2 20

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la sesta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

2023-24: Inter

