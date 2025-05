Parma-Napoli, moviola: il rigore allo scadere dato e revocato, che giallo

La prova dell’arbitro Doveri al Tardini nella penultima giornata di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto romano ha espulso i due allenatori

Classe 1977 della sezione di Roma 1, l’arbitro Doveri – la scelta per Parma-Napoli – ha debuttato in Serie A nel marzo 2010 ed è stato internazionale dal 2018 al 2022. Fra gli arbitri più esperti del nostro campionato, la scorsa stagione ha avuto un po’ troppi alti e bassi ed anche al debutto stagionale in Udinese-Lazio ha lasciato un po’ a desiderare. Si è rifatto in Juve-Napoli, Genoa-Bologna e Cagliari-Inter mentre è stato contestato in Napoli-Inter ma come se l’è cavata ieri il fischietto laziale al Tardini?

I precedenti di Doveri con Parma e Napoli

Ben 40 i precedenti con gli azzurri (22 vittorie, 11 pari e sette sconfitte), con i ducali 13 incroci (2 vittorie, 5 pari e 6 sconfitte).

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Costanzo–Passeri con Marchetti IV uomo, Marini al Var e Aureliano all’Avar, l’arbitro ha ammonito Estevez, Del Prato, Di Lorenzo, Mazzocchi, espulsi Conte e Chivu

Parma-Napoli, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 16′ fallo plateale di Leoni ai danni di Lukaku, l’arbitro non fischia e ammonisce pure Conte per le proteste. Al 17′ Anguissa imbuca in area per Politano che anziché calciare va al cross, c’è un possibile mani che porta a un check del Var ma alla fine l’arbitro lascia correre. Al 35′ ammonito Estevez dalla panchina del Parma per proteste. Al 70’ giallo per Del Prato per un brutto intervento su McTominay.

Al 73′ Di Lorenzo ammonito per aver fermato con un fallo un contropiede del Parma. All’86’ ammonito per proteste Oriali. Al 91’ rissa a bordo campo e rosso sia per Conte che per Chivu. Al 94′ intervento duro di Mazzocchi su Hainaut per fermare una ripartenza del Parma e giallo per il terzino azzurro. Al 96’ fallo in area di Lovric su Neres, per l’arbitro è rigore ma viene richiamato all’on field review e inverte la decisone, fischiando un precedente fallo di Simeone. Dopo 13’ Parma-Napoli finisce 0-0.

La sentenza di Marelli

A fare chiarezza sugli episodi della gara è Luca Marelli. L’esperto di Dazn dice sul mani da rigore reclamato dagli azzurri: “Tocco di braccio sinistro di Balogh: è dietro alla linea del corpo ed è in appoggio per evitare che si cada, da regolamento non è punibile”. Poi si sofferma sull’episodio del rigore inizialmente assegnato al Napoli e successivamente annullato dopo il check VAR: “Sul rigore prima dato e poi tolto al Napoli: check lungo, valutato prima di tutto in area di rigore sul contatto di Neres, poi si è visto il recupero del pallone che è stato fatto da Simeone però, che però ha colpito la gamba di Circati”.