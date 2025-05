Conte tra Juve e Napoli: l'indizio social dello storico collaboratore anticipa la decisione del tecnico

Su Instagram l'ex attaccante Elvis Abbruscato, membro dello staff dell'allenatore salentino, dà appuntamento a luglio al gestore di un locale partenopeo: e il web si scatena.

Cosa farà Antonio Conte? Dalle labbra del tecnico salentino non pendono soltanto le due squadre che sperano di vederlo sulle rispettive panchine nella prossima stagione, Napoli e Juventus; la decisione dell’allenatore, fresco di Scudetto alla guida dei partenopei, rischia di influenzare anche le scelte del Milan. Allegri, già contattato da De Laurentiis, attende con impazienza: la permanenza di Conte a Napoli darebbe l’ok al tecnico livornese di accettare la proposta dei rossoneri. I nodi stanno per sciogliersi, visto che tutto dovrebbe risolversi entro la fine della settimana. Forse anche prima.

Conte, il richiamo della Juve e l’affetto di Napoli

E se Conte la decisione l’avessa già presa? Il tecnico, che sembrava orientato a lasciare il Napoli subito dopo la conquista del tricolore, è rimasto colpito favorevolmente dall’atteggiamento della società, che l’ha lasciato libero di riflettere pur in presenza di un contratto, e soprattutto non è rimasto indifferente al tributo d’amore dei tifosi. Una parata come quella di lunedì scorso, con centinaia di migliaia di fan in estasi sul lungomare, non è stata un semplice dettaglio per Conte. Per non parlare delle “pressioni” dei calciatori, della stessa famiglia e dello staff, che sarebbero ben contenti di rimanere a Napoli piuttosto che di fare le valigie in direzione Torino.

Futuro Conte, l’indizio social di Elvis Abbruscato

E a proposito di staff, uno stretto collaboratore di Conte, l’ex attaccante Elvis Abbruscato, con un suo commento su Instagram ha provocato una sorta di tornado, scatenando l’entusiasmo dei tifosi. Quelli del Napoli, per la precisione. Già, perché Abbruscato ha dato appuntamento al gestore di un locale napoletano alla ripresa degli allenamenti per la nuova stagione. “Ultima cena napoletana. Ci rivediamo a luglio“, il messaggio di Elvis. E dai commenti Instagram di un altro ristorante, White Chill Out Lungomare, è spuntato invece il messaggio di Claudio Stellini, vice di Conte: “Ci vediamo presto”. Parole forse di circostanza, ma che hanno scatenato immediamente reazioni inequivocabili.

Vertice Conte-De Laurentiis, gli ultimi aggiornamenti

A dispetto di qualche isolata critica nel corso dell’ultimo campionato, infatti, la stragrande maggioranza dei supporter del Napoli ha apprezzato il lavoro di Conte e del suo entourage. E il giudizio non sarebbe cambiato in caso di mancata vittoria dello Scudetto. Anche De Laurentiis sta facendo di tutto per trattenere il tecnico e rimediare alla mancata sostituzione di Kvaratskhelia a gennaio, il vero motivo che ha scatenato i mugugni del tecnico. Gli ultimi aggiornamenti da parte dei vari super esperti di mercato parlano di alte possibilità che il rapporto vada avanti, dopo la promessa di massicci investimenti e di potenziamento delle strutture da parte del patron. Manca la fumata bianca definitiva. Ma forse Abbruscato sa già tutto.