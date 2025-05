Juventus, le alternative a Conte non esaltano i tifosi: Mancini, Pioli o la conferma di Tudor

Elkann vuole l'attuale tecnico del Napoli, ma i bianconeri devono preparare il piano B in caso di fumata nera: l'ex ct e l'attuale tecnico di Cristiano Ronaldo i nomi più caldi oltre al croato

Il domino degli allenatori in Serie A sta per cominciare, e molto dipenderà dalla decisione di Antonio Conte. Perché la Juventus aspetta, il Napoli spera, il Milan cerca di bruciare i tempi.

Serie A, il domino degli allenatori

E i nomi sono quelli: i rossoneri potrebbero chiudere per Allegri, a quel punto i neo campioni d’Italia, nel caso in cui il tecnico dovesse scegliere per il bianconero, dovrebbero ripiegare su un eventuale piano-B: ma davanti a tutte queste ipotesi c’è un enorme “se”. Andiamo con ordine: in primis, la Juventus che aspetta la risposta del suo ex capitano e allenatore. John Elkann sta rivoluzionando i quadri dirigenziali della Juventus: vuole creare una struttura solida e vincente, e vuole a tutti i costi Antonio Conte.

Juve, Tudor se Conte non viene

Va da sé che un grande club non può farsi trovare impreparato, e deve avere le alternative pronte in caso di risposta negativa da parte del tecnico leccese. La prima si trova già alla Continassa, ed è Igor Tudor: il tecnico croato, “richiamato” all’ordine dal suo agente dopo le dichiarazioni di Venezia, ha mostrato di avere le spalle abbastanza larghe per restare alla guida della Juventus. Sul fatto che lui voglia restare a Torino, nessun dubbio: nemmeno sul gradimento da parte dei tifosi, che amano il croato anche per i suoi trascorsi da giocatore. Ci sarebbe un contratto da stilare ex novo, ma questo non rappresenterebbe un problema.

Juve, Pioli è alla finestra

Altro nome da tenere d’occhio per la panchina della Juventus, ma non solo, è quello di Stefano Pioli, attualmente alla guida dell’Al Nassr di Ronaldo e accostato anche al calciomercato Juve sia in queste ultime settimane che all’epoca dell’esonero di Thiago Motta. Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà, l’ex allenatore del Milan sarebbe finito anche nel mirino del Napoli, ove mai dovesse consumarsi il divorzio da Antonio Conte. Il nome di Pioli non entusiasma i tifosi, eppure ha giocato per tre anni nella Juventus dal 1984 al 1987, ed ha vinto un campionato con il Milan solo qualche anno fa.

Mancini pronto a sbarcare a Torino

Gira e rigira, il nome di Roberto Mancini spunta sempre in chiave Juventus: bianconero dichiarato, ha più volte lanciato ammiccamenti alla società. Eppure, le piste non si sono mai incrociate. Ma stando a quanto riportato da Tuttosport, il club bianconero avrebbe pronta un’opzione sull’ex ct della Nazionale italiana e dell’Arabia Saudita nel caso in cui le cose dovessero prendere una piega inaspettata per Antonio Conte. Mancini è alla finestra dal ottobre 2024, giorno in cui la federazione saudita ha comunicato la risoluzione contrattuale dopo 21 partite e un feeling mai sbocciato. Per lui, come per Pioli, sarebbe l’occasione giusta per rientrare nel calcio che conta.