Cristiano Ronaldo lascia l'Al Nassr, Infantino lo aspetta al Mondiale per Club: due squadre tentano CR7

CR7 dice basta: fallita la qualificazione alla Champions League asiatica, ha voglia di misurarsi con una nuova sfida. Al Mondiale si rinnoverà la rivalità con Messi?

La mancata qualificazione alla Champions League asiatica è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Con un post criptico Cristiano Ronaldo annuncia l’addio all’Al-Nassr, nonostante una proposta di rinnovo da mille e una notte. Lo attende, ora, una nuova sfida: il Mondiale per Club. Già, due club sono pronti a ingaggiare la stella lusitana per la rassegna che andrà in scena negli Stati Uniti.

Cristiano Ronaldo annuncia l’addio all’Al Nassr: il post

Due anni e mezzo senza vincere niente. Troppo, decisamente troppo. Dopo aver fatto da testimonial al movimento calcistico saudita, Cristiano Ronaldo dice basta. Bye bye Al-Nassr, è tempo di nuove sfide. La squadra allenata da Stefano Pioli, con cui il rapporto non è mai decollato, non solo non è mai stato in lotta per il titolo vinto dall’Al Ittihad dell’ex compagno di squadra ai tempi del Real Madrid Karim Benzema, ma non ha neppure centrato la qualificazione alla Champions League asiatica.

Uno smacco. Perché ok il titolo di capocannoniere (25 reti) e l’obiettivo mille gol sempre più vicino (è arrivato a quota 936), ma vincere è l’ossessione del portoghese. E, dunque, meglio cambiare aria. “Questo capitolo è finito. La storia è ancora da scrivere. Sono grato a tutti” ha scritto sul suo profilo Instagram da 654 milioni di followers.

E Infantino lo aspetta al Mondiale per Club

L’ex attaccante di Juventus, Manchester United e Real Madrid non rinnoverà il contratto in scadenza con il club arabo, proprio no. All’orizzonte una nuova e stimolante sfida: il Mondiale per Club. D’altronde, Messi ci sarà: perché lui no? L’eterna rivalità tra i due campioni che hanno caratterizzato la storia recente del calcio moderno potrebbe rinnovarsi negli States in occasione della neonata competizione voluta dalla Fifa.

Ed è stato proprio il numero uno dell’organizzazione, Gianni Infantino, a fare il punto sulla presenza di Ronaldo al torneo che scatterà il 14 giugno. “Potrebbe giocare con una delle squadre partecipanti – ha annunciato -. Ci sono trattative in corso con alcuni club. Mancano ancora un paio di settimane, sarebbe divertente”. Quasi superfluo sottolineare che la presenza del lusitano al Mondiale per Club sarebbe un colpaccio per la Fifa. E aumenterebbe di gran lunga l’appeal della competizione.

In quale squadra potrebbe giocare Ronaldo

Secondo il quotidiano spagnolo Marca, al momento sono due le piste più calde. Sulle tracce di Cristiano Ronaldo ci sarebbero i marocchini del Wydad Casablanca, squadra inserita nello stesso girone della ‘sua’ Juventus. Occhio, però, anche al Botafogo: i brasiliani stanno pensando di alzare il livello con il cinque volte Pallone d’Oro.

Sullo sfondo c’è anche l’Al Hilal, il club saudita che è disposto a fare follia pur di assicurarsi Simone Inzaghi in panchina. Infine, gli emiratini dell’Al-Ain.