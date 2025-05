Ronaldo e Pioli, fallimento in Champions: il messaggio affranto di Cr7

L'Al Nassr battuto 3-2 ed eliminato in semifinale della competizione asiatica dai giapponesi del Kawasaki, Cr7 non si dà pace a fine partita

Ecatombe Al Nassr e fallimento per Pioli e Ronaldo. La squadra saudita è stata eliminata in semifinale della Champions League asiatica dai giapponesi del Kawasaki Frontale. Saranno loro a sfidare in finale l’Al Ahli ed è l’ennesima beffa per Cr7 che perde il suo decimo titolo da quando è arrivato nel calcio asiatico. Una sentenza anche per l’ex tecnico del Milan, che rischia seriamente di non essere confermato.

La sorpresa dopo soli 10′

Ci sono voluti pochi secondi prima che Al Nassr creasse la prima occasione della partita. Non era passato nemmeno un minuto e Jhon Durán aveva già messo alla prova Thebault-Yamaguchi . Anche la risposta della Kawasaki non si è fatta attendere. E, dopo due tentativi iniziali, l’obiettivo non si è fatto attendere. Dopo dieci minuti, una splendida volée di Ito nell’incrocio dei pali ha regalato il vantaggio alla squadra giapponese.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Alla mezzora Mané , con l’aiuto del portiere, ha pareggiato con un bel diagonale e lì si è scatenato Ronaldo, che ha sfiorato più volte il gol, colpendo anche una traversa, prima che Oseki non segnasse il gol del 2-1. Dopo l’intervallo l’Al Nassr non è riuscito a trovare la scintilla per riconquistare il pareggio ed ha preso il terzo gol con Ienaga. Dal blackout, è spuntata un po’ di luce, e all’87’ Yahya ha accorciato le distanze.

L’assedio finale

Cristiano Ronaldo ha avuto due occasioni su calcio di punizione nei minuti di recupero, ma gli sono state respinte. Prima ha colpito la barriera e poi è stato il portiere a fermarlo. E più tardi la difesa ha impedito ai portoghesi di pareggiare. Finale tanto epico quanto tragico, con Brozović in lacrime e Ronaldo protagonista di un comportamento molto singolare in mezzo al campo: si vede il portoghese che parla da solo, mima il gesto del gol mancato poco prima e porta avanti questa scenetta per qualche secondo. Affranto anche Pioli.

Il messaggio di Ronaldo

Dopo il match CR7 ha pubblicato un messaggio sui suoi profili social poco dopo la brutta batosta subita: “A volte il sogno deve aspettare. Sono orgoglioso di questa squadra e di tutto quello che abbiamo dato in campo. Grazie a tutti i tifosi che hanno creduto in noi e ci sono stati accanto in ogni fase del percorso. Il vostro supporto è prezioso”.