Ronaldo game over: Al Nassr ko, fallimento di Pioli in Arabia, i tifosi chiedono la sua testa

Tifosi furiosi per la gestione dell'ex tecnico del Milan, mentre CR7 perde ancora la corsa al titolo saudita. Cristiano fa all-in sull'AFC Champions

Cristiano Ronaldo ko e l’Al Nassr dice addio ai sogni di gloria in Saudi League. Si allontana ulteriormente la vetta della classifica per la squadra allenata da Stefano Pioli, sconfitta dall’Al Qadisiya di Nacho Fernandez e Pierre-Emerick Aubameyang. Decisivo l’ex Chelsea ed Arsenal, che ha vinto il duello con CR7, oscurato dalla retroguardia di casa nell’arco dei 90 minuti. Grande delusione per la formazione guidata dal fuoriclasse portoghese, che avrebbe voluto aggiungere il titolo saudita alla sua prestigiosa bacheca.

Cristiano Ronaldo ko, fallimento Al Nassr

L’Al Nassr di Stefano Pioli perde in trasferta contro l’Al Qadisiya e scivola a -8 dall’Al-Ittihad, che guida attualmente la classifica della Saudi League con 65 punti all’attivo. Sconfitta pesante per Cristiano Ronaldo e compagni, puniti nel finale dalla rete di Aubameyang al minuto 87. Inutile ai fini del risultato il momentaneo pareggio di Sadio Mané, tra i pochi a salvarsi tra le fila della formazione ospite. Nel primo tempo, invece, a segno Al Ammar per i padroni di casa.

Pessima prestazione del fenomeno di Madeira, completamente arginato dall’ex compagno Nacho Fernandez e dalla pressione ultra-offensiva dell’undici avversario, che ha messo in seria difficoltà l’Al Nassr. Pioli non è riuscito a trovare le contromisure in corso d’opera e Ronaldo ha finito per arretrare molto la sua posizione, pur di entrare nel vivo della manovra. A poco è servito, come conferma l’esito del match.

Amarezza e frustrazione nello spogliatoio dell’Al Nassr al termine dei 90 minuti, con CR7 costretto ad alzare bandiera bianca, salvo clamorosi ribaltoni in testa alla graduatoria del campionato saudita. La corsa al titolo è ormai a tutti gli effetti un duello tra Al-Ittihad e Al-Hilal, divise da appena quattro lunghezze dopo la 28esima giornata della regular season.

Tifosi dell’Al Nassr furiosi con Pioli: “Deve andare via a fine stagione”

Come spesso accade in determinate situazioni, non mancano sfuriate social dei tifosi dell’Al Nassr dopo la pesante sconfitta contro l’Al Qadisiya. Cristiano Ronaldo resta intoccabile, mentre Stefano Pioli è immediatamente finito nel mirino della critica: “Deve andare via a fine stagione“, scrive un utente su X. “Pioli potrebbe regalare una coppa all’Al-Nassr, ma ha dimenticato il campionato – si legge –. È bravo nelle partite singole ma non riesce a costruire un’identità di squadra precisa”.

E poi ancora: “Spero per lui che vinca l’AFC Champions League, altrimenti…”, con chiaro riferimento all’unica competizione in cui è ancora in corsa l’Al Nassr, con CR7 che farà di tutto per alzare almeno un trofeo. E c’è chi invece se la prende con Duran, attaccante che ha affiancato Ronaldo e si è divorato una clamorosa palla gol, che avrebbe potuto cambiare le sorti della partita.