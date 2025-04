Al Nassr, Ronaldo torna re, doppietta e partita super nel derby con l'Al Hilal: record 1000 gol nel mirino

La squadra di Pioli vince il derby della capitale e si porta a 3 punti dal secondo posto. Decisivo CR7 che fa altri 2 passettini verso quota 1000 gol

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Non è proprio una novità ma Cristiano Ronaldo è andato ancora una volta a bersaglio. Il fuoriclasse portoghese ha segnato una doppietta nel 3-1 dell’Al-Nassr sul campo dell’Al-Hilal. Con questa sconfitta gli squali biancoblu hanno detto quasi definitivamente addio al sogno scudetto, mentre i gialloblù hanno consolidato la terza posizione. Diventano ora 931 i gol in carriera di CR7, sempre più proiettato verso la fatidica quota 1000.

Ronaldo determinante nel derby della capitale

Tanto caldo ma anche gol e spettacolo nel derby della capitale tra Al-Nassr e Al-Hilal. Il grande protagonista è stato, ça va sans dire, il solito Cristiano Ronaldo. Uscito dopo pochi minuti per una botta alla spalla, l’ex juventino è prontamente rientrato in campo prendendosi la scena nella ripresa. Dopo il vantaggio gialloblù firmato da Ali Al-Hassan il portoghese ha messo a segno una doppietta.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tra i due litiganti l’Al-Ittihad gode

Inutile per i padroni di casa il sigillo di Ali Al-Buhaili per un Al-Hilal mai realmente in partita. Nei primi 45 minuti gli squali non hanno messo a referto neppure un tiro in porta. Hanno fatto discutere le scelte di Jorge Jesus che ha lasciato in panchina Marcos Leonardo. La classifica ora dice che l’Al-Nassr è a sole tre lunghezze dal secondo posto, occupato proprio dai biancoblu. Un contesto nel quale sguazza l’Al-Ittihad di Benzema che è primo a +4 e con una partita in meno.

La panchina di Pioli non diventa più salda

Difficile possa essere questo risultato, invece, a rinsaldare la panchina di Stefano Pioli. All’ex allenatore del Milan l’ultimo grande obiettivo rimasto è la Champions League asiatica ma da quando si dice in Arabia Saudita il suo feeling con la squadra non sarebbe ai massimi termini. Va poi ricordato che il tecnico emiliano starebbe anche concretamente valutando la possibilità di rientrare in patria: Roma e Juventus ci penserebbero. Intanto CR7 si gode le sue altre due prodezze: una su assist di Mané e una su rigore. Altro passettino verso i 1000 gol.