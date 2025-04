Ronaldo vuole la testa di Pioli all'All Nassr: ecco dove può andare l'ex Milan

Ronaldo e Pioli ai ferri conti: il portoghese in pressing con la dirigenza per l'esonero. Il tecnico verso il ritorno in Italia: le possibili opzioni

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Luna di miele già finita tra Cristiano Ronaldo e Stefano Pioli. La lite con il calciatore più influente del pianeta e uomo simbolo del calcio saudita potrebbe costare carissimo al tecnico dell’Al Nassr, nelle ultime settimane avvicinato a diverse panchine di spicco della Serie A.

All Nassr, Ronaldo e Pioli ai ferri corti: la lite

La rottura tra le parti si è consumata a causa di una sostituzione nient’affatto gradita da Ronaldo nel corso dell’ultima gara disputata e vinta 3-1 dall’Al Nassr contro l’Al Khoolod. Richiamato in panchina dopo un’ora di gioco e sul punteggio di 3-0 – quindi a risultato già ampiamente in cassaforte – il portoghese ha protestato con Pioli a bordocampo per poi farsi sentire anche negli spogliatoi, dove si è consumata la lite.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La stella ex Juventus e Manchester United – si sa – ha un obiettivo ben preciso da raggiungere: i mille gol in carriera. E per riuscirci non intende rinunciare neppure a un minuto, specie contro avversari soft che può colpire a ripetizione.

Pioli a rischio esonero? Il pressing di CR7

I mal di pancia di CR7 rischiano di avere conseguenze di non poco conto sulla permanenza di Pioli al timone dell’Al Nassr. Da quanto si apprende, infatti, il calciatore avrebbe già parlato con la dirigenza per sollecitare il cambio in panchina. Si aspetta, ora, la mossa della società, che potrebbe assecondare il cinque volte Pallone d’Oro, ponendo così fine all’esperienza dell’ex allenatore del Milan in Arabia Saudita.

Dopo 25 giornate l’Al Nassr occupa la terza posizione in classifica, a -6 dall’Al Hilal e a -10 dall’Al Ittihad capolista. Negli ultimi cinque turni di Saudi Pro League la squadra in cui militano anche Brozovic e Sadio Mané sembra aver tirato il freno a mano: il bilancio è di due vittorie, un pareggio e due sconfitte.

L’ex Milan verso il ritorno in Italia: dove può finire

In caso di esonero, Pioli potrebbe non aspettare poi così tanto prima di tornare in pista. In Italia il suo nome è accostato a diversi club a caccia di un nuovo tecnico. Sono aumentate le voci che lo vedono vicino alla Roma, specie dopo la chiusura di Ranieri a Gasperini.

Occhio alla Juventus, che cerca il nome giusto da cui ripartire in seguito al fallimento targato Thiago Motta. E attenzione anche al possibile valzer delle panchine: se Conte dovesse lasciare Napoli per far ritorno nella Torino bianconera, Pioli ha ottime chance di finire nel mirino di De Laurentiis.