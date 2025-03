Cento frustate? Macché: Ronaldo rinuncia alla trasferta in Iran con l'Al Nassr e inguaia Pioli

Alla fine ha prevalso la prudenza: l'ex Juve avrebbe potuto ricevere la "punizione" per aver abbracciato e baciato due anni fa un'artista disabile, gesti equiparati a un adulterio.

Alla fine ha prevalso la prudenza. Nonostante sia pagato una montagna di soldi dall’Al Nassr, la squadra saudita in cui è sbarcato da qualche anno, Ronaldo ha deciso che non fosse il caso di prendersi rischi per una “semplice” partita di calcio, seppur cruciale per i destini del club. Il comitato d’accoglienza in Iran per il match contro l’Esteghlal, infatti, avrebbe potuto prevedere nei suoi confronti un centinaio di frustate.

Iran, la “colpa” di Ronaldo: baci e abbracci a un’artista

La vicenda è surreale e al tempo stesso piuttosto nota. Nel novembre 2023, sempre durante una trasferta dell’Al Nassr in Iran per la Champions asiatica, Ronaldo si concesse ai tifosi in attesa all’esterno dell’hotel. Qui dedicò alcuni secondi a Fatemeh Hammami Nasrabadi, una famosa artista disabile locale molto famosa per le sue pitture coi piedi. L’ex Juve abbracciò la donna e le diede pure un bacio in fronte. Un gesto normale in quasi tutto il mondo, ma che in Iran è equiparato nientemeno che all’adulterio.

Cento frustate per CR7? La richiesta dell’Al Nassr all’Esteghlal

La punizione per questo tipo di reati in Iran consiste appunto in cento frustate. L’Al Nassr, preoccupato per le divine terga del suo pluridecorato e maxi stipendiato fenomeno, nei giorni scorsi aveva inviato una lettera al club rivale per chiedere lo spostamento dell’incontro in campo neutro, onde scongiurare la possibile applicazione della misura per Ronaldo. Ma la proposta è stata rigettata al mittente. E così Ronaldo è rimasto a casa.

Champions asiatica: senza Ronaldo, Pioli s’affida a Duran

Un guaio soprattutto per Pioli, che dovrà giocarsi la qualificazione al turno successivo senza il suo uomo migliore e in un momento della stagione particolarmente difficile, viste le recenti sconfitte in campionato che hanno allontanato i suoi dalle posizioni di vertice. A guidare l’attacco dell’Al Nassr contro l’Esteghlal nel match in programma lunedì alle 17 italiane ci sarà dunque Jhon Duran, il colombiano ex Aston Villa ingaggiato dai sauditi a gennaio e già autore di quattro reti nelle prime cinque partite con la sua nuova squadra.