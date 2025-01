Cristiano Ronaldo eterno, pronto il rinnovo con l’Al Nassr fino al 2026: la cifra monstre che ha convinto CR7

Cristiano Ronaldo resterà all'Al Nassr fino al 2026: il sì per un'altra stagione vale 200 milioni. I due obiettivi della stella lusitana prima di dire addio al calcio

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Cristiano Ronaldo sempre più ricco. In base ai rumors provenienti dall’Arabia Saudita, l’ex attaccante della Juventus sarebbe pronto a rinnovare il contratto con l’Al Nassr fino a giugno 2006 a cifre esorbitanti, astronomiche.

Cristiano Ronaldo il nababbo: pronto il rinnovo

Il contratto di CR7 è in scadenza nel 2025, ma la firma sul prolungamento per un altro anno è ormai pura formalità. Ciò grazie all’offerta da mille e una notte dell’Al Nassr allenato da Stefano Pioli, pronto a mettere sul piatto 200 milioni pur di trattenere l’asso lusitano per un’altra stagione in Saudi Pro League.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Un ingaggio faraonico per il 39enne che, dunque, giocherà almeno fino a 41 anni. Senza dubbio il modo migliore per celebrare le 40 candeline il prossimo 5 febbraio: un compleanno speciale con un contratto nuovo di zecca.

Gli obiettivi di CR7 prima di chiudere la carriera

Ronaldo ha più volte dichiarato che prima di appendere definitivamente le scarpette al chiodo intende raggiungere quota mille gol in carriera. L’obiettivo è vicino, dal momento che in occasione della prima giornata di Nations League è arrivato a 900 e, ora, si trova già a 917.

L’ex Manchester United e Real Madrid continua a viaggiare a ritmi forsennati nonostante l’età, che non lo scalfisce affatto: nelle ultime sei partite disputate tra Portogallo e Al Nassr è andato a bersaglio addirittura nove volte. Poi, i Mondiali. Alla rassegna iridata del prossimo anno in programma in Canada, Messico e Stati Uniti Cristiano vuole esserci a tutti i costi. Per quella che potrebbe davvero essere la sua last dance.

A quanto ammonta il patrimonio del paperone portoghese

Cristiano Ronaldo ha costruito un vero e proprio impero. Secondo le stime di Forbes, che lo pone in vetta alla speciale classifica dei calciatori più pagati al mondo, il patrimonio netto del portoghese sfiora un miliardo di dollari grazie anche a tutte le sponsorizzazioni di cui si fregia e alle attività avviate fuori dal rettangolo verde.

Dai social – di recente la stella dell’Al Nassr ha lanciato anche il suo canale YouTube ufficiale – a una serie di investimenti di successo in diversi settore: così CR7 è diventato uno degli sportivi più ricchi del pianeta.