Del Piero e Ronaldo stelle ai Globe Soccer Awards: l’ex Juve premiato per la carriera, CR7 attacca il Pallone d’Oro

I due fuoriclasse le stelle più applaudite della serata di Dubai: il campione del mondo 2006 ha ribadito il suo legame con i bianconeri, dal portoghese un assist a Vinicius

Decine di stelle del calcio hanno preso parte ai Globe Soccer Awards di Dubai, ma nessuna ha rubato la scena come Alex Del Piero e Cristiano Ronaldo: l’ex Juventus è stato premiato per la sua straordinaria carriera, CR7 ha invece approfittato del premio Top Goal Scorer of All Time per polemizzare sul Pallone d’Oro a Rodri.

Del Piero e Ronaldo premiati ai Globe Soccer Awards di Dubai

Stelle di oggi e di ieri ai Globe Soccer Awards di Dubai, la serata degli oscar del calcio ideati dall’organizzazione Globe Soccer insieme alla Efaa (Associazione degli Agenti Calcistici Europei) e alla Eca (l’Associazione dei Club Europei). A rubare la scena, però, sono stati in particolari due grandi campioni: Alex Del Piero e Cristiano Ronaldo.

A Del Piero il Globe Soccer Award alla carriera

All’ex capitano della Juventus è andato il premio alla carriera dell’edizione 2024: secondo la motivazione del premio Del Piero è stato “un atleta straordinario, vincitore della Coppa del Mondo e detentore di titoli nazionali ed europei, un modello di etica in campo e fuori, una leggenda semplicemente per aver indossato per quasi 20 anni la maglia della stessa squadra in uno dei campionati più difficili del mondo”.

“Del Piero – continua la nota – rappresenta il meglio della Juventus e ha giocato in 4 diversi stadi di Torino nel corso di una carriera sempre ai massimi livelli, passando dal Delle Alpi, al Comunale vecchio, all’Olimpico e infine allo Juventus Stadium, accettando anche rimanere con il club quando era in una divisione inferiore”.

Del Piero sul legame con la Juventus

Nell’occasione Del Piero ha ammesso che gli piacerebbe tornare a giocare con la Juventus, ma con eleganza ha fatto capire di essere pronto anche a una carriera lontano dai bianconeri. “Con la Juve è una storia d’amore – ha detto Alex – . Dopo 19 anni unici con quella famiglia il rapporto con i tifosi e con tutti è incredibile. Sono estremamente orgoglioso di questo, c’è massimo rispetto. Guardiamo avanti in maniera positiva con il massimo delle energie, perché è così che approccio la vita”.

Globe Soccer Awards, due premi per Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, invece, è stato onorato da ben 2 premi: a CR7 è andato il riconoscimento di Top Goal Scorer of All Time e quello di giocatore dell’anno in Medio Oriente. “Essere il più grande marcatore di tutti i tempi mi dà ulteriore motivazione, per continuare a giocare e a fare gol, che è la cosa che so fare meglio”, ha commentato il portoghese che ha approfittato dell’occasione per lanciare una frecciata al Pallone d’Oro, assegnato tra le polemiche a Rodri del Manchester City.

Ronaldo polemizza sul Pallone d’Oro: meritava Vinicius

“Mi piace confrontarmi con i giovani campioni, nei numeri e nelle prestazioni – ha detto Ronaldo prima di piazzare la sua stoccata -. Dal punto di vista fisico, non sono migliori di me… Sto scherzando. Stanno crescendo, stanno migliorando, ragazzi come Bellingham, Lamine e lo stesso Vinicius, che avrebbe meritato la vittoria del Pallone d’Oro. Non è stata una scelta equa a mio avviso. Lo meritava anche Rodrygo, ma credo che avrebbe meritato Vinicius anche per il gol in finale di Champions League. Anche per questo mi piace il Globe Soccer Awards, perché consegna i premi nella maniera più equa ed equilibrata possibile”.