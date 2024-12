Cristiano Ronaldo e Benzema a segno, ma a vincere la sfida tra Palloni d’Oro è Karim: per l’Al-Nassr di Pioli è crisi

Benzema e Cristiano Ronaldo vanno a segno nella sfida di Saudi Pro League, ma a festeggiare è solo l'Al-Hittihad di Karim, mentre l'Al-Nassr di Pioli sembra già destinato a rinunciare al titolo

Un tempo dominavano l’Europa da compagni di squadra al Real Madrid. Oggi Cristiano Ronaldo e Karim Benzema, gli ultimi due Palloni d’Oro merengues, sono invece avversari nel campionato arabo, dove si sono affrontati in occasione della sfida tra Al-Hittihad e Al-Nassr valida per la tredicesima giornata del campionato saudita, durante la quale sono andati entrambi a segno. Un po’ come ai vecchi tempi, solo che questa volta a vincere e festeggiare è stato solamente il francese, che ha confermato il periodo di crisi della squadra allenata da Stefano Pioli, ormai distante undici lunghezze dalla vetta della classifica.

Benzema e Cr7 a segno, ma a trionfare è Karim

Alla fine ad aggiudicarsi la sfida tra Palloni d’Oro trasferitisi in Arabia Saudita è stato Karim Benzema, che ha aperto le marcature del match tra il suo Al-Hittihad e l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. I due ex Real Madrid sono stati protagonisti di un rapido botta e risposta, con il francese che ha segnato al minuto 55 e il portoghese che ha riportato il risultato in equilibrio due minuti più tardi. A decidere le sorti dell’incontro in favore della squadra dell’attaccante francese è stato poi Steven Bergwijn con una rete nei minuti di recupero.

Cr7 calma Benzema

Che Cristiano Ronaldo e Benzema siano amici è risaputo e in occasione della sfida se n’è avuta l’ennesima dimostrazione, con i due giocatori che si sono abbracciati prima dell’inizio del match. Un altro episodio che fa capire quanto si conoscano e siano in buoni rapporti è stato quello capitato dopo il pareggio dell’Al-Nassr, quando l’attaccante francese ha iniziato a discutere con Otavio, obbligando CR7 a prendere da parte Karim per calmarlo e porre fine all’alterco.

Al-Nassr di Pioli a -11

Chi non si è certamente goduto lo spettacolo dal sapore amarcord è Stefano Pioli, che, dopo il buon inizio sulla panchina dell’Al-Nassr fatto di quattro vittorie consecutive, sta attraversando il suo primo periodo di difficoltà, con ben due sconfitte nelle ultime tre di campionato e un divario dall’Al-Hittihad, prima classificata nella Saudi Pro League, salito a ben 11 punti dopo 13 giornate.

Una distanza difficile da colmare, con la conseguenza che anche questo obiettivo stagionale potrebbe già essere compromesso dopo che la squadra è già stata eliminata anche dalla King Cup. Il tutto nonostante un Cristiano Ronaldo che, con 16 gol in 19 partite stagionali, non sembra proprio volersi fermare.