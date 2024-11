Cristiano Ronaldo, le rivelazioni choc di Taylor Mega: "In tante ci sono andate a letto, io gli ho detto di no"

L'influencer ha svelato un CR7 inedito e rivelato il motivo del suo no dopo le avances ricevute dal campione portoghese

Taylor Mega racconta senza peli sulla lingua un Cristiano Ronaldo inedito. L’influencer e modella ha, infatti, rivelato in una recente intervista un lato poco oscuro del campione portoghese, che sta vivendo un momento non felicissimo in Arabia con l’Al-Nassr: “Mi ha contatta, ma gli ho detto di no“.

Periodo no per Cristiano Ronaldo

Non è un momento felicissimo per Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita. Il campione portoghese è, infatti, finito nell’occhio del ciclone dopo aver fallito il rigore che avrebbe potuto portare l’Al-Nassr ai supplementari nella gara contro l’Al-Taawon valevole per gli ottavi di finale di King’s League. Al minuto 96, sul punteggio di 1-0 per gli avversari, CR7 si è infatti presentato sul dischetto, fallendo però l’occasione e condannando così l’Al-Nassr all’eliminazione dal torneo.

Tifosi Al-Nassr pronti a scaricare CR7

Traballa, così, ulteriormente il mito di Cristiano in Arabia, che nonostante la gran quantità di reti messe a segno, sembra non avere il pieno supporto dell’opinione pubblica e dei tifosi, con molti pronti a scaricarlo perché lo considerano ormai più un peso che un valore aggiunto per la squadra allenata dall’ex Milan, Stefano Pioli.

Le rivelazioni di Taylor Mega

Dagli echi dell’Arabia ai “fatti” di casa nostra, per CR7 le cose non sembrano migliorare. Il 39enne campione, infatti, è stato infatti citato, non certo in modo lusinghiero, dall’influencer Taylor Mega, che nel corso dell’intervista rilasciata al seguitissimo podcast Gurulandia ha svelato di aver ricevuto avances da Cristiano: “Sì, mi scriveva, ma gli ho detto di no“.

I perché del no a Cristiano

La Mega è scesa poi più nel dettaglio: “Ma non sono l’unica che ha detto di essere stata contattata da Ronaldo. Scrive a una marea di ragazze e tante ci sono andate a letto. Io gli ho risposto, ma ci siamo scambiati tre messaggi in croce. Mi sono chiesta: che cosa ci ricaverei ad andare a letto con li? Che cosa mi rimane dentro? Non mi piace nemmeno esteticamente. Come se vi scrivesse la persona più bella del mondo, ma sapeste vuole solo sco**re, che cosa ne viene? Che cosa ti dà?”.