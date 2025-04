Ronaldo inarrestabile, vola verso nuovo record e vuol fare anche un regalo a Pioli

L'Al Nassr e Cr7 dominano la scena asiatica: la Champions è a un passo e Ronaldo vuole regalarla al tecnico italiano dopo aver fallito in campionato

Scrive, commenta, racconta lo sport in tutte le sfaccettature. Tocca l'apice quando ha modo di concentrarsi sulle interviste ai grandi protagonisti

A 40 anni è ancora possibile sognare. L’Al Nassr, trascinato da Cristiano Ronaldo, ha confermato il dominio saudita nella Champions League asiatica. Con una netta vittoria per 4-1 sugli Yokohama Marinos, la squadra di Ryiadh si unisce all’Al Hilal e Al Ahli tra le semifinaliste. L’ultimo posto in semifinale sarà conteso tra il club qatariota Al Sadd e il club giapponese Kawasaki Frontale. Intanto, per CR7 si avvicina un nuovo record di gol e il portoghese vuole regalare al tecnico Stefano Pioli anche la vittoria finale della competizione.

Partenza sprint dell’Al Nassr

La sfida disputata a Jeddah si è sbloccata dopo appena 25 minuti. John Durán ha approfittato di un clamoroso errore difensivo di Thomas Deng, il cui rinvio è finito contro il palo, segnando facilmente a porta vuota per lo 0-1. Il controllo dell’Al Nassr è stato immediato: pochi minuti più tardi, un rapido contropiede orchestrato da Otávio ha permesso a Sadio Mané di raddoppiare.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ronaldo firma il 935° gol

Quota 1000 si avvicina sempre di più per Cristiano Ronaldo. Il portoghese, approfittando di un disastroso rinvio del portiere Kyu, ha siglato il terzo gol della serata a porta sguarnita. Con questo centro, il campione portoghese ha raggiunto un nuovo record: quota 935 reti in carriera. Sul 3-0 all’intervallo, il destino della partita sembrava ormai deciso.

Attesa per la semifinale

Il resto dell’incontro è servito all’Al Nassr per amministrare il vantaggio. Cristiano Ronaldo è stato sostituito da Stefano Pioli al 66°, preservandolo per le semifinali che inizieranno il 29 aprile. La squadra araba ha continuato a controllare il gioco, soprattutto dopo l’espulsione di Watanabe per doppia ammonizione.

Il punteggio è rimasto fisso sull’1-4 fino al fischio finale. Ora l’Al Nassr attende il vincitore tra Al Sadd e Kawasaki Frontale per la sfida di semifinale di Champions. I risultati degli altri quarti di finale hanno visto l’Al Hilal demolire il Gwangju, club sudcoreano, con un impressionante 7-0, mentre l’Al Ahli è riuscito a battere senza difficoltà il Buriram, club thailandese, per 3-0.

Clicca qui per altre notizie su Cristiano Ronaldo