Cristiano Ronaldo, due drammi nello stesso giorno: muore il suo scopritore e s'incendia un suo albergo

Si è spento Pereira, il re dei talent scout dello Sporting che scoprì anche Figo e Leao. Il ricordo di CR7 e lo spavento per le fiamme in un suo hotel

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Due notizie drammatiche nello stesso giorno per Cristiano Ronaldo. La stella dell’Al Nassr piange la scomparsa di Aurélio da Silva Pereira, il talent scout che lo scoprì e contemporaneamente ha dovuto fare i conti con un incendio che si è sviluppato in uno dei suoi alberghi di lusso in Marocco.

Cristiano Ronaldo in lutto: morto il suo talent scout

All’età di 77 anni è scomparso Aurélio da Silva Pereira, una vera e propria leggenda del calcio lusitano. Il re dei talent scout ha infatti scoperto nel corso della sua carriera i giocatori che hanno scritto la storia recente del Portogallo. Su tutti, ovviamente, il cinque volte Pallone d’Oro Cristiano Ronaldo, tra i più forti di tutti tempi.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Non solo, però. Ex calciatore e allenatore, è diventato un gigante scovando talenti per conto dello Sporting del calibro Luis Figo, Rui Patricio, Quaresma, Nani e infine Rafa Leao. Quando il Portogallo trionfò agli Europei del 2016, della rosa facevano parte ben dieci elementi che erano stati scoperti da lui, tanto da essere ribattezzati “The Aurelios”. Tantissimi i riconoscimenti ottenuti in carriera, tra cui l’Ordine al Merito della Uefa nel 2018.

Il toccante omaggio di CR7 e dello Sporting

Sul suo profilo Instagram da oltre 650 milioni di follower, Ronaldo, che punta a partecipare alla prima edizione del Mondiale per Club, ha postato uno scatto con Aurélio da Silva Pereira dedicandogli un messaggio toccante. “Ci ha lasciato uno dei grandi simboli della formazione mondiale, ma la sua eredità vivrà per sempre. Non smetterò mai di essere grato per tutto quello che hai fatto per me e per tanti altri giocatori. Arrivederci, signor Aurelio, grazie di tutto Riposa in pace”.

Non poteva mancare il cordoglio dello Sporting, di cui il talent scout è stato colonna portante e responsabile del programma di reclutamento dei giocatori e di crescita dei giovani dal 1988 al 2019. Il club di Lisbona ha espresso “rammarico per la scomparsa di Aurélio da Silva Pereira, l’inconfondibile Senhor Formação, all’età di 77 anni”.

Paura in Marocco: in fiamme un albergo di Ronaldo

Come riferito da O Globo, in Marocco si è sviluppato un incendio in uno degli hotel di lusso che porta il suo nome: il Pestana CR7 Marrakech.

Le fiamme hanno riguardato il terzo piano della struttura, ma per fortuna, grazie al celere intervento delle squadre della protezione civile, il rogo è stato immediatamente spento evitando così conseguenze peggiori. Da quanto si apprende, non si registrano feriti. Intanto è stata aperta un’indagine per far luce sull’origine dell’incendio.