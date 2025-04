Ronaldo, l'ultimo sfizio costa 55 milioni ma potrà goderselo ancora per poco

Il fuoriclasse portoghese ha acquistato una mega villa di 30mila metri quadrati a Dubai ma quando lascerà l'Al Nassr tornerà a vivere in Portogallo

E’ il calciatore più ricco di sempre ma sicuramente Cristiano Ronaldo non bada a spese quando si tratta di regali e di concedersi capricci costosi. Da sempre il suo stile di vita è improntato al lusso più sfrenato e fa discutere l’ultimo “capriccio”, costato qualcosa come 55 milioni di dollari.

La maxivilla di Cr7 a Dubai

Il portoghese, che ha già abdicato alla possibilità di vincere il titolo in Arabia, ha comprato una mega villa a Dubai, dal costo appunto di 55 milioni di dollari. L’edificio è grande 30.000 metri quadrati e si trova sull’esclusiva isola di Jumeirah Bay , interamente artificiale e originariamente creata come residenza per individui facoltosi.

Piscine, palestra e sala trofei nella villa

Tra le principali attrazioni di questa proprietà c’è l’incomparabile spiaggia privata che funge da luogo di vacanza per la famiglia del bomber, nonché la vista privilegiata del luogo. Al suo interno sono presenti i seguenti spazi: Parcheggio, 2 piscine, Palestra, Cascata, Sala dei trofei-museo ma Cr7 potrà godersela al massimo per un paio d’anni ancora.

Il giocatore vi abiterà fino alla fine del suo periodo in Arabia Saudita con Al-Nassr: la sua intenzione è quella di tornare con la famiglia in Portogallo , dove è in costruzione anche un’altra casa dalle caratteristiche altrettanto sorprendenti.