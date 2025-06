Milan, Theo verso l'Arabia ma può arrivare Modric: tifosi in tilt sul web

L'esterno francese può accettare la maxi offerta dell'Al-Hilal, pronta ad accogliere Simone Inzaghi. Il croato è il sogno di Allegri e Tare

Allegri e Tare preparano la rivoluzione in casa Milan. Dall’imminente addio di Theo Hernandez, diretto in Arabia Saudita, al possibile arrivo di Luka Modric, pronto a svincolarsi dal Real Madrid al termine di una lunga avventura con i blancos. Cifre da capogiro per la cessione del francese, mentre il croato fa impazzire i tifosi sui social.

Theo Hernandez al passo d’addio: l’Arabia aspetta il francese, le cifre

Dopo una stagione particolarmente difficile, caratterizzata anche da episodi che lo hanno visto finire al centro di veleni e polemiche, Theo Hernandez si prepara a salutare il Milan. Senza Champions e coppe europee, i rossoneri non hanno intenzione di opporsi ad offerte importanti come quella arrivata in queste ore dall’Arabia Saudita. L’Al-Hilal vuole fortemente Theo Hernandez, che potrebbe essere allenato proprio da Simone Inzaghi.

Sul piatto, 30 milioni di euro per il cartellino del giocatore e 18 milioni a stagione per l’esterno francese. Nella giornata di oggi, è atteso l’ultimo sì del terzino classe ’97, che sembrerebbe aver superato anche le legittime perplessità legate alla competitività della Saudi League. Gli arabi, del resto, vogliono mettere a disposizione di Inzaghi un undici stellare, così da conquistare il titolo nazionale e puntare alla Champions League asiatica. L’Al-Hilal, peraltro, giocherà anche il Mondiale per Club, dove è stato inserito nel girone del Real Madrid.

Modric al Milan come Pirlo alla Juve, Allegri e Tare sognano il colpo ad effetto

Così come fece la Juventus di Andrea Agnelli nel 2011, acquistando Pirlo a parametro zero ancor prima di convincere Antonio Conte, Luka Modric potrebbe rappresentare il colpo ad effetto da cui ripartire in casa Milan. Il croato è più di una suggestione per Massimiliano Allegri e Igli Tare, in corsa per il giocatore in procinto di chiudere la sua esperienza con i colori del Real Madrid.

57 apparizioni, 4 gol e 9 assist nell’ultima stagione con i blancos, alla sua tredicesima stagione all’ombra del Bernabeu, e una condizione fisica che gli ha consentito di essere abile e arruolabile nella maggior parte delle occasioni. E Carlo Ancelotti ne sa qualcosa. Non è più il Modric del 2018, quando vinse addirittura il Pallone d’Oro, ma è sempre il cervello del centrocampo e può esserlo anche nel Milan che verrà. Del resto, il Diavolo giocherà soltanto Serie A e Coppa Italia, più un massimo di due partite in Supercoppa Italiana.

Modric non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro, ma c’è una certezza: vuole restare preferibilmente in Europa in un campionato competitivo, per prepararsi al meglio in vista del Mondiale del 2026, a cui ha intenzione di partecipare per l’ultima volta con la sua Croazia.

Tifosi del Milan scatenati, vogliono Modric in rossonero

“Io voglio Modric al Milan!“. Recita così uno dei tantissimi commenti dei tifosi rossoneri apparsi sui social, dove una marea di messaggi ha accompagnato i post pubblicati dalla Gazzetta dello Sport e dal guru del calciomercato, Fabrizio Romano, che hanno raccolto informazioni importanti sulla suggestione Modric.

Dopo un primo contatto, le parti potrebbero riaggiornarsi proprio in queste ore, con il Milan chiamato a proporre almeno due anni di contratto al talento croato, che si libererà a parametro zero dal Real Madrid. “Potrebbe essere un valore aggiunto incredibile, anche alla sua età”, scrive su X un altro tifoso del Milan, che non vede l’ora di vedere in rossonero il centrocampista del Real Madrid. Del resto, guardando il campionato italiano, Modric non ha mai nascosto il suo affetto per i colori rossoneri. E questo potrebbe fare la differenza, al di là del discorso economico.

39 anni sì, ma il giocatore non si discute. “Prendetelo subito!”, aggiunge sul suo account X un supporter milanista, che spinge per convincere il tandem Allegri-Tare a fare il grande passo. “Se ci rivolete allo stadio, prendete Luka!”, ha detto unendosi al coro un altro tifoso rossonero, con chiaro riferimento alla recente contestazione nei pressi di Casa Milan. Insomma, ormai è chiaro: tutti sognano Modric.