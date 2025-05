Milan, Reijnders si vede già al City: la scelta sulle vacanze è un altro indizio sull’addio

L’olandese ha cancellato le ferie di inizio luglio, quando la squadra di Guardiola sarà impegnata nel Mondiale per club

Tijjani Reijnders è sempre più lontano dal Milan: la scelta del centrocampista olandese di cancellare le vacanze programmate a inizio luglio sembra l’ennesimo indizio sull’addio ai rossoneri e sul passaggio al Manchester City. In quel periodo, infatti, la squadra di Pep Guardiola sarà impegnata nel Mondiale per club.

Milan, Reijnders cancella le vacanze per il City

Il Milan è ormai sempre più vicino a cedere Tijjani Reijnders al Manchester City e il centrocampista olandese sembra già programmare il suo futuro con gli Skye Blue. L’ultimo indizio riguardo all’addio al rossonero di Reijnders viene dal giocatore stesso, che secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport ha cancellato le vacanze prenotate per l’inizio di luglio. Una mossa che fa pensare ad un trasferimento ormai prossimo.

Reijnders al Mondiale per club

Da metà giugno a metà luglio, infatti, il City sarà una delle formazioni europee impegnate nel Mondiale per club. Competizione a cui Kevin De Bruyne – l’uomo che, sulla carta, Reijnders dovrebbe andare a sostituire – non parteciperà, dato che il suo contratto scadrà il 30 giugno: il club di Pep Guardiola vorrebbe dunque chiudere l’acquisto del centrocampista olandese durante la nuova finestra di calciomercato di inizio giugno, in modo da poterlo utilizzare nella nuova competizione Fifa in programma negli Stati Uniti.

La trattativa tra i club

Milan e City, d’altra parte, stanno discutendo già da giorni della cifra necessaria a concludere l’affare Reijnders. La prima proposta del club di Guardiola è stata di 55 milioni di euro, ma il Milan l’ha rispedita al mittente chiedendone 70. Quando il City è salito a 60 milioni, la società rossonera ha aperto alla trattativa, che va avanti in questi giorni.

Igli Tare, nuovo d.s. rossonero, dovrà provare a strappare le migliori condizioni possibili da un’operazione che pare ormai inevitabile, nonostante la delusione dei tifosi del Milan che in Reijnders hanno avuto l’unica nota lieta della stagione appena conclusa.