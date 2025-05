Il Milan vacilla per Reijnders: nuova maxi-offerta dal City. Intanto non si placa la protesta contro Cardinale

Il club di Guardiola ha alzato la proposta a 60 milioni di euro, avvicinando la richiesta di 70 dei rossoneri, e avrebbe già un accordo col giocatore. Striscioni sotto la sede del club

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il Manchester City fa sul serio per Tijjani Reijnders e il Milan vacilla: il club inglese sarebbe pronto a una nuova maxi-offerta per l’olandese, con cui avrebbe già un principio di accordo sul contratto. Intanto non si placa la protesta dei tifosi contro Gerry Cardinale e la dirigenza rossonera: trovati nuovi striscioni davanti a Casa Milan.

Milan, l’interesse del City per Reijnders

L’esplosione di Tijjani Reijnders è stata tra le poche note positive del Milan in questa stagione e, sulla carta, dovrebbe rappresentare uno dei punti fermi della rifondazione estiva del club rossonero. In attesa di nominare il nuovo d.s., gli attuali dirigenti non intendono infatti privarsi dell’olandese, sul quale già da qualche settimana è vivo l’interesse del Manchester City, in cerca di un centrocampista offensivo che raccolga l’eredità di Kevin De Bruyne. Per fare muro di fronte al City, il Milan ha attaccato su Reijnders un’etichetta da 70 milioni di euro, dandogli una valutazione da vero top player.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Milan, la nuova maxi-offerta del City per Reijnders

La mossa del Milan, però, sembra non aver spaventato il City. Fino alla scorsa settimana il club inglese era pronto a spingersi fino a 55 milioni di euro per il giocatore, ma oggi la situazione è cambiata: secondo quanto filtra dalla stampa inglese, Pep Guardiola vuole Reijnders a tutti i costi e sarebbe pronto a presentare una nuova maxi-offerta, passando da 55 a 60 milioni di euro.

Una proposta più vicina alla richiesta del Milan, che potrebbe vacillare se il City nei prossimi giorni alzasse ancora la sua proposta: davanti a un’offerta da 65 milioni, i dirigenti rossoneri potrebbero dire sì alla cessione di Reijnders.

Reijnders-City, accordo sul contratto

Nel frattempo, anche la posizione del giocatore pare essere cambiata. Reijnders non aveva intenzione di lasciare il Milan in estate, ma la corte del City lo lusinga. Anzi, secondo l’esperto di mercato di Sky Sport Svizzera Sacha Tovalieri, Reijnders avrebbe raggiunto un principio di accordo col City sul suo futuro contratto. Lentamente, insomma, le tessere del puzzle per il passaggio di Reijnders al City sembrano sistemarsi…

Striscione contro la dirigenza a Casa Milan

L’eventuale cessione di Reijnders inasprirebbe di certo la contestazione contro la dirigenza del Milan in atto da mesi da parte dei tifosi. Stamattina davanti a Casa Milan è comparso un nuovo striscione contro i vertici del club: “Ridateci il Milan – Ridateci Paolo Maldini” il messaggio non firmato però da nessun gruppo organizzato. Uno striscione che si somma a quelli esposti nei giorni scorsi, tutti incentrati sul tradimento dell’identità rossonera. “Il Milan siamo noi! Fuori i mercanti dal tempio!”, uno degli ultimi messaggi recapitati dai tifosi alla dirigenza di Gerry Cardinale.