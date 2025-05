Theo Hernandez dal Milan alla Juventus, i bianconeri studiano il colpo clamoroso: la strategia

Secondo quanto riporta Telelombardia, il terzino francese avrebbe detto sì ad un eventuale approdo a Torino: ma bisogna prima cedere Cambiaso

La stagione si avvia al termine, le voci di mercato iniziano a viaggiare velocemente: dall’etere al web e viceversa, l’incendio divampa in un attimo. In particolare se sono coinvolti giocatori e squadre importanti, come Theo Hernandez, il Milan e la Juventus.

Juve, obiettivo Theo Hernandez

È infatti diventata rapidamente in queste ore la voce secondo cui la Juventus potrebbe ingaggiare Theo Hernandez, terzino francese classe 1997 del Milan. L’indiscrezione è stata lanciata da Matteo Zorloni, giornalista di TeleLombardia, che ha parlato proprio di una possibile mossa in questa direzione da parte del club bianconero. Secondo l’emittente lombarda, l’offerta dei bianconeri potrebbe pareggiare quella fatta dal Como la scorsa estate, ossia di circa 54 milioni.

Theo-Milan, nessun rinnovo

Stando a quanto riferito dall’emittente, il francese avrebbe già espresso il proprio parere favorevole al possibile trasferimento. Si tratterebbe dunque di un obiettivo concreto del club bianconero, che però dovrebbe prima fare spazio in rosa cedendo Andrea Cambiaso, attualmente titolare del ruolo di terzino sinistro. Come riporta il Corriere dello Sport, si tratta di un ulteriore indizio su un possibile addio di Theo Hernandez al Milan. Il contratto scade tra un anno, e di sicuro la dirigenza rossonera non vuole perdere un giocatore così importante a parametro zero. O rinnovo, o cessione, tertium non datur: ma segnali su un rinnovo non ce ne sono, dunque resta in piedi l’ipotesi partenza.

Theo-Juve, intreccio portoghese

Anche in un anno complessivamente poco brillante per il Milan, nel quale Theo Hernandez ha avuto non pochi problemi con l’ambiente rossonero (in particolare durante la gestione Fonseca), il terzino francese ha dato il suo contributo con 5 gol e 6 assist. Due le ipotesi: la prima, meno percorribile, è quella di uno scambio quasi alla pari con Cambiaso, che la Juventus valuta 60 milioni. C’è la strada più lunga ma più percorribile, ossia quella che passa per il Portogallo, dove Francisco Conceicao dovrebbe tornare al termine della stagione in prestito alla Juventus.

Milan, idea Francisco Conceicao

L’esterno di proprietà del Porto non verrà riscattato dai bianconeri: la valutazione è stabilita dalla clausola rescissoria da 30 milioni di euro, prezzo che il Milan potrebbe pagare, anche perché c’è in ballo il futuro di Tijjani Reijnders, anche lui finito nel mirino del Manchester City. Se si dovesse verificare un intreccio a dir poco clamoroso, Theo Hernandez si ritroverebbe quindi alla Juve e Conceicao al Milan all’inizio della prossima stagione.