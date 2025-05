Milan, attento: su Theo Hernandez c'è il Real Madrid, la strategia delle merengues

Il terzino nel mirino di Florentino Perez: complici gli infortuni di Alaba e Mendy, i Blancos pronti ad affondare il colpo prima del Mondiale per Club

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Il Real Madrid piomba su Theo Hernandez. È questa l’indiscrezione riportata nella mattinata odierna dal quotidiano spagnolo As, che ha scosso l’ambiente Milan a due giorni dalla sfida con il Genoa. Il mancato rinnovo potrebbe spingere il terzino francese a sposare nuovamente il progetto dei Blancos, con un occhio al Mondiale per Club e alla possibilità di lasciare i rossoneri nella finestra extra di mercato, compresa tra il primo e il dieci giugno.

Dalla Spagna: il Real Madrid vuole Theo Hernandez

Theo Hernandez potrebbe fare ritorno al Real Madrid. La notizia rilanciata da As rischia di aprire nuovi scenari di mercato, da qui al prossimo mese di giugno. Con un Mondiale per club alle porte e un’emergenza difensiva senza precedenti, i Blancos stanno valutando la possibilità di rinforzare la propria batteria di esterni.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sul taccuino della dirigenza delle Merengues è finito anche il nome del laterale della nazionale francese, che vanta attualmente un contratto in scadenza con il Milan nel giugno 2026. Nessun rinnovo è stato ancora sottoscritto, ecco perché Theo rischia di essere facile preda dei top club europei. E tra questi, non può che esserci il Madrid.

Gli infortuni di Mendy, Alaba e Rudiger, peraltro, costringono Florentino Perez ad accelerare sul mercato, al di là di quel che sarà il futuro di Carlo Ancelotti. La finestra extra di inizio giugno può aiutare il Real a puntellare una rosa falcidiata dagli infortuni e che potrebbe presentarsi negli Stati Uniti senza pedine importanti in difesa.

Theo Hernandez aspetta il Milan

Nonostante le prestigiose sirene madrilene, il classe ’97 aspetta ancora un segnale da parte del Milan, club che gli ha permesso di rilanciarsi e di consacrarsi come uno degli esterni mancini più forti d’Europa. Un patto di riconoscenza, per così dire. Un matrimonio che potrebbe vivere un nuovo capitolo qualora si verificassero determinate condizioni. Dal rinnovo alla scelta del nuovo allenatore.

L’amore di Theo per i colori rossoneri non è in discussione, come testimonia l’Instagram Story pubblicata dopo il derby vinto in Coppa Italia contro l’Inter: “Ci vediamo a Roma. Forza Milan!!“, ha scritto il francese, dando a tutti appuntamento alla finale del 14 maggio. E il rinnovo, fino a poco tempo fa, sembrava una sorta di formalità. Adesso, complice la necessità del Diavolo di trovare un direttore sportivo “tradizionale” (parola di Furlani), i tempi si stanno allungando.

Il 3-4-3 disegnato da Conceiçao nell’ultimo periodo sta valorizzando le caratteristiche dell’esterno cresciuto nelle giovanili dell’Atletico Madrid, ecco perché tanto potrebbe dipendere dalla guida tecnica che verrà e dal sistema di gioco che sarà utilizzato. Superate le panchine e le poche esclusioni punitive collezionate con Fonseca, prima, e Conceiçao, poi, Theo sta tornando sui suoi standard, dimostrando di voler essere ancora uno dei top in Europa. Non è escluso che una big possa fargli cambiare idea in estate, ma il Milan resta la priorità.

I numeri di Theo Hernandez in questa stagione

In questa stagione, evidentemente caratterizzata da alti e bassi, Theo Hernandez ha collezionato un totale di 31 presenze, 4 gol e 3 assist in campionato, accompagnate dai tre “gettoni” messi a referto in Coppa Italia e dalle 10 apparizioni in Champions League. Proprio nella massima competizione continentale, il francese ha chiuso nel peggiore dei modi, facendosi espellere nel primo tempo di Milan-Feyenoord, partita costata ai rossoneri l’eliminazione.