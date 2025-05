Milan, Ibrahimovic cambia ruolo. Theo Hernandez vuole l’addio: s’è offerto al Real 

Lo svedese, figura centrale nella costruzione della squadra un anno fa, è ormai relegato all’incarico di ambasciatore del club. Intanto il francese pensa di cambiare aria

Da “boss” ad ambasciatore: in attesa dell’annunciata rivoluzione in dirigenza, il ruolo di Zlatan Ibrahimovic all’interno del Milan è di fatto già cambiato. Intanto tra i giocatori c’è chi pensa di cambiare aria: Theo Hernandez si è offerto al Real Madrid.

Milan, il ridimensionamento di Ibrahimovic

In attesa dell’arrivo del fantomatico d.s., la rivoluzione della dirigenza del Milan è già iniziata. O meglio, è giù cominciato il ridimensionamento di Zlatan Ibrahimovic, sulla carta senior advisor del proprietario Gerry Cardinale, ma che dalla fine dello scorso campionato a qualche settimana fa avuto un ruolo centrale nella costruzione della squadra e nella scelta degli allenatori – Paulo Fonseca e Sergio Conceiçao – protagonisti della disastrosa stagione culminata con la sconfitta nella finale di Coppa Italia contro il Bologna.

Milan, Ibrahimovic da boss ad ambasciatore

Non a caso a inizio stagione Zlatan si era definito il “boss” del Milan, un’esagerazione che però nascondeva la centralità dello svedese nell’assetto dirigenziale del club rossonero. Una scelta dello stesso Cardinale, che aveva scelto Ibrahimovic come “l’uomo di calcio” nel terzetto composto dall’a.d. Giorgio Furlani e dal direttore tecnico Geoffrey Moncada.

Negli ultimi mesi, però, la figura di Ibra ha gradualmente perso questa centralità: oggi, di fatto, lo svedese è una sorta di ambasciatore del Milan, non un elemento al centro delle scelte operative. La ricerca del nuovo d.s. è stata affidata a Furlani, mentre Ibrahimovic si è occupato degli impegni con gli sponsor e, in occasione della finale di Coppa Italia, ha rappresentato il Milan nell’incontro col Presidente della Repubblica Mattarella. E con l’arrivo di un d.s., il suo potere decisionale sulle questioni sportive non potrà che diminuire ulteriormente.

Milan, Theo Hernandez si offre al Real

A proposito di direttore sportivo, il nuovo dirigente potrebbe subito ritrovarsi a gestire una questione non facile: l’addio di Theo Hernandez. L’esterno difensivo francese ha voglia di cambiare aria e secondo Marca avrebbe già compiuto una mossa in tal senso, offrendosi al Real Madrid che, però, al momento ha mostrato una certa freddezza nei suoi confronti.

Il contratto di Theo, non più rinnovato, è in scadenza a giugno 2026: se il difensore dovesse insistere per andar via, il nuovo d.s. si ritroverebbe nella scomoda situazione di dover trattare la sua cessione da una posizione di debolezza, col pericolo di cedere il cartellino ad un prezzo molto più basso del reale valore del giocatore francese.