Milan: dopo Conceicao una poltrona per tre, ecco chi è in pole per la panchina

Sul taccuino della dirigenza rossonera ci sono profili importanti come Allegri, Gasperini e Italiano. Molto dipenderà dalla scelta del ds

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Sergio Conceiçao è sempre più lontano dal Milan. Dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia, maturata contro il Bologna di Vincenzo Italiano, il manager portoghese ha visto spegnersi anche le residue speranze di permanenza sulla panchina rossonera. Per il futuro, più di un indizio porta a tre profili importanti: uno di questi sarebbe proprio l’ex tecnico della Fiorentina, con Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini sullo sfondo.

Milan, il dopo Conceiçao: il preferito è proprio Italiano

L’ad Furlani ha definito quella che sta per concludersi “una stagione fallimentare“, ma è evidente che piangersi addosso serve a poco in chiave futura. Obiettivo riscatto, ma non solo. Il Milan ha bisogno di programmare e di avere garanzie tecniche per il dopo Conceiçao, in attesa di capire chi vestirà i panni di direttore sportivo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Stop agli esperimenti, serve un allenatore vincente. Sul taccuino della dirigenza rossonera, al di là di come sarà composto l’organigramma la prossima estate, ci sono nomi del calibro di Massimiliano Allegri, Gian Piero Gasperini e Vincenzo Italiano. Quest’ultimo, peraltro, piace da tempo al club di via Aldo Rossi, ma è entrato nel lotto dei “vincenti” solo mercoledì scorso, battendo proprio i rossoneri in finale di Coppa Italia.

Per idee, gioco e prospettive, il preferito sembra essere Vincenzo Italiano. Un progetto triennale è ciò che potrebbe far vacillare l’ex Fiorentina, che vanta ancora un anno di contratto con il Bologna e si prepara a ricevere un meritato rinnovo. Agire ora aiuterebbe il Milan, ma non è escluso che l’intesa con Sartori sia stata trovata ancor prima della finale di Coppa Italia. Il giusto premio per un allenatore che ha finalmente sfatato il personale tabù trofei.

Il piano-B per la panchina

Difficile, ma non impossibile, convincere Gasperini, che pare aver deciso di rimanere almeno un altro anno a Bergamo, pur annunciando che non prolungherà il suo contratto. Tutto in evoluzione. Libero da vincoli contrattuali, invece, Max Allegri, che vorrebbe prendersi una rivincita sulla Juve e su Cristiano Giuntoli, dopo aver chiuso in malo modo appena un anno fa. Una stagione di riflessione può bastare, ora tocca ricominciare.

Il livornese, chiaramente, è già passato per gli ambienti di Milanello e conosce alcune dinamiche, oltre ad essere il più vincente dei tre presi in considerazione in Italia. Il cerchio si sta stringendo e nel giro di 15 giorni verrà presa una decisione definitiva. E nomi come Sarri e De Zerbi sembrano far parte del passato.

Le alternative per il ruolo di direttore sportivo

La scelta del nuovo allenatore dipenderà, inevitabilmente, anche dalla figura del direttore sportivo che verrà. L’intenzione del Milan è prendere un uomo di campo, con un’esperienza alle spalle, capace di affiancare il tecnico giorno dopo giorno. E per costruire un duo vincente, sono necessari ingredienti come sinergia e compatibilità.

Dopo aver visto sfumare la pista Paratici, complici i tempi della squalifica dell’ex Juventus, il Milan ha avviato contatti anche con Igli Tare, ma se avesse voluto chiudere l’accordo lo avrebbe già fatto da settimane. Le ipotesi meno percorribili sono rappresentate da Sartori, fresco di successo con il Bologna e Manna, che potrebbe presto celebrare uno scudetto con il Napoli. Riflettori puntati su Tony D’Amico, che deve prima liberarsi dall’Atalanta. Non un affare facile.