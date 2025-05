Milan, Furlani annuncia la rivoluzione ma è il primo imputato: chi andrà via a fine stagione

Furlani esce allo scoperto dopo la disfatta in Coppa col Bologna: "Stagione fallimentare". Tifosi sul piede di guerra: la rifondazione annunciata è ancora ferma al palo

Il Diavolo sprofonda all’inferno con un biglietto di sola andata. Il ko in Coppa Italia del Milan per mano del Bologna certifica l’annus horribilis dei rossoneri, che perdono anche l’accesso diretto all’Europa League. Furlani annuncia la rivoluzione ma è tra i primi a finire sul banco degli imputati, Conceicao è destinato all’addio e aumenta il numero dei calciatori con la valigia pronta.

Fallimento Milan, Furlani: rivoluzione e critiche

La finale dell’Olimpico decisa dal guizzo di Ndoye ha fatto uscire allo scoperto il ceo rossonero Giorgio Furlani, l’uomo a cui Cardinale ha affidato l’ennesima rivoluzione ch’è ormai alle porte. “Non possiamo negarlo, questa è una stagione fallimentare. Nonostante la Supercoppa, siamo lontani dai traguardi che ci eravamo prefissati. Condividiamo la delusione dei tifosi”.

Già, il popolo milanista è sul piede di guerra. E proprio Furlani è finito nel tritacarne social così come il numero uno di RedBird. Allo stadio i cori sono stati piuttosto eloquenti: “Cardinale devi vendere”. E sul web i toni si sono alzati: tra proprietà e tifosi è rottura totale. La frattura è insanabile.

La rivoluzione annunciata è ancora ferma al palo

All’ad è stato affidato il compito di rifondare il Milan, partendo dalla scelta di un direttore sportivo in grado di assumere la guida tecnica del club. Nonostante le trattative imbastite, i colloqui effettuati e i nomi venuti a galla (da Paratici a Manna, da Tare a Sartori, solo per citarne alcuni) la quadra non è stata ancora trovata.

Ieri ad assistere in tribuna alla disfatta dei rossoneri c’era proprio Tare, che in questa fase sembra la figura più vicina al Diavolo. L’ex Lazio ha assicurato di aver fatto scalo all’Olimpico soltanto per la partita, chissà. Ma è chiaro che non si può più perdere tempo. Anche perché al ds è legato anche il nome del prossimo allenatore del Milan.

Chi andrà via a fine stagione: Conceicao al capolinea

Partiamo proprio dalla panchina. Con la sconfitta contro il Bologna le percentuali di permanenza di Sergio Conceicao sono crollate. Non ci sono più dubbi: il tecnico portoghese non sarà confermato. Non resta che provare a chiudere l’annata vincendo le ultime due partite di campionato così da sperare di approdare in Europa o Conference League (dipende anche dal piazzamento finale dei felsinei), ma – a questo punto – i tifosi sperano addirittura in una stagione senza coppe magari con Antonio Conte al timone.

Più che un auspicio, però, si tratta di un sogno destinato a rimanere tale. L’ex ct è infatti diviso tra la permanenza a Napoli e il ritorno alla Juventus. Di ipotesi ne sono state avanzate tante, troppe (Allegri, Italiano, Gasperini): al momento, però, la panchina del Milan è un rebus.

Milan, chi va via: a rischio più di un big

I primi due addii sono stati annunciati dall’esperto di mercato Fabrizio Romano su X: “Il capitolo di Sérgio Conceição al Milan si concluderà a fine stagione, come sempre previsto. João Félix lascerà il Milan e tornerà al Chelsea”. Bocciato anche l’ex Manchester City Kyle Walker, arrivato a gennaio in pompa magna e già in lista di sbarco.

Capitolo big: uno tra Theo Hernandez, per cui le trattative per il rinnovo sono ferme, e Maignan saluterà il capoluogo lombardo. E anche Rafa Leao non è più intoccabile: il Milan potrebbe essere disposto ad ascoltare offerte allettanti. Si cambia anche in difesa: come riferisce La Gazzetta dello Sport uno tra Thiaw e Tomori sarà ceduto.