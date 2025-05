Milan, Conceicao chiude nel peggiore dei modi: niente saluto a Calabria e no alla medaglia. La replica dell’ex capitano

La stagione del Milan si chiude con una sconfitta nella finale di Coppa Italia, polemiche per l’atteggiamento del tecnico portoghese che si macchia di un gesto di antisportività

L’epilogo peggiore di una stagione difficile. Il Milan sperava di riuscire a conquistare il suo secondo trofeo dopo un’annata che ha vissuto tra mille difficoltà. Ma le cose non sono andate in questo modo e l’atteggiamento di Sergio Conceicao nel corso della premiazione del Bologna fa discutere anche più delle scelte tattiche del portoghese.

Il mancato saluto a Calabria

Alla fine della partita le squadre sono allineate in campo, il Milan sfila davanti ai giocatori del Bologna per andare a ritirare la medaglia per il secondo posto e la delusione sui volti dei giocatori rossoneri è palpabile. Tra di loro c’è anche il tecnico Sergio Conceicao che saluta tutti i giocatori del Bologna ma che nega la stretta di mano a Davide Calabria, fino a qualche mese fa capitano dei rossoneri. La risposta del giocatore è quello di dare una piccola pacca sulla spalla al suo ex allenatore, evitando ulteriori polemiche in un momento di festa. Il tecnico milanista è apparso particolarmente nervoso nel corso della premiazione, rifiutandosi anche di mettere al collo la medaglia del secondo posto.

La risposta dell’ex capitano

Davide Calabria ha cercato di evitare ogni tipo di polemiche con l’ambiente rossonero e con Sergio Conceicao sia prima della finale che dopo nel momento della festa del Bologna. Anzi è stato proprio lui dopo la vittoria della formazione di Italiano ad andare a rincuorare uno per uno quelli che fino a qualche mese fa erano stati i suoi compagni di squadra, con un abbraccio con Maignan, poco prima della premiazione, molto sentito.

La storia di Calabria al Milan è finita anche dopo il confronto molto duro che il giocatore ha avuto con Sergio Conceicao dopo Milan-Parma. I rossoneri riuscirono a vincere in rimonta grazie a due gol nel recupero ma invece di godersi il successo i due arrivarono quasi alle mani con gli altri giocatori che dovettero intervenire per separarli. Poi le dichiarazioni di rito che però non hanno chiarito la situazione con Calabria che qualche settimana dopo lascia Milano per Bologna.

Il finale amaro di Conceicao

L’arrivo di Sergio Conceicao al Milan sembrava aver portato una ventata di cambiamento. L’esperienza Fonseca si era conclusa senza grandi entusiasmi mentre il nuovo tecnico portoghese ha subito la scossa, soprattutto dal punto di vista mentale, guidando la squadra verso la vittoria della Supercoppa anche un po’ a sorpresa. Ci si aspettava una stagione da protagonisti e invece per i rossoneri è arrivata l’eliminazione dalla Champions League e un campionato molto difficile con la mancata qualificazione alla prossima edizione e il traguardo europeo che passa dalla sfida con la Roma di domenica prossima. La sua avventura in rossonero è ormai giunta al capolinea e resteraanno più ombre che luci.