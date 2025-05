Reijnders, il Milan apre alla cessione: dialogo col City, l’affare può chiudersi prima del Mondiale per club

Il club rossonero ha già avviato la trattativa con la società inglese per la cessione del centrocampista, destinato a sostituire De Bruyne

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Da incedibile a sacrificato: lo stato di Tijjani Reijnders è mutato rapidamente al Milan dopo che il Manchester City ha bussato alla porta dei rossoneri per il centrocampista olandese. Secondo Sky Sport le trattative tra i due club sarebbero state già avviate.

Milan, Reijnders verso la cessione al City

Tra le poche note liete della stagione del Milan, Tijjani Reijnders avrebbe dovuto rappresentare uno dei punti fermi della rifondazione rossonera del prossimo campionato. Tuttavia la dirigenza del Milan pare aver già tolto l’etichetta di incedibile che aveva attaccato al cartellino del centrocampista olandese: tutta colpa del Manchester City, protagonista negli ultimi giorni di un’offerta da capogiro che ha fatto cambiare idea al Milan.

Milan, aperta la trattativa col City per Reijnders

Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, Milan e City avrebbero già avviato la trattativa per la cessione di Reijnders al club inglese. In attesa di formalizzare la nomina di Igli Tare come nuovo d.s. rossonero, la dirigenza milanista ha infatti aperto all’addio del centrocampista olandese: l’offerta da 60 milioni di euro avanzata dal City è stata ritenuta una base di partenza troppo invitante per non avviare una chiacchierata col club di proprietà dello sceicco Mansour. E se il City alzasse di un altro po’ la sua proposta, avvicinando i 70 milioni di euro fissati dal Milan come prezzo per Reijnders, allora l’affare potrebbe davvero decollare.

Il City vuole Reijnders per il Mondiale per club

Secondo Sky Sport, le possibilità che Reijnders lasci il Milan a breve sono piuttosto alte. La trattativa è ormai avviata e il giocatore pare avere già una bozza di accordo col City, che mira a chiudere l’affare nella nuova finestra del calciomercato estivo di giugno, in maniera tale da avere il centrocampista a disposizione già per il Mondiale per club.

La squadra di Pep Guardiola parteciperà alla nuova competizione Fifa senza Kevin De Bruyne (sempre più vicino al Napoli): il belga ha annunciato di non voler rischiare un infortunio a pochi giorni dalla scadenza del suo contratto (terminerà il 30 giugno). Il City, dunque, punta a rimpiazzarlo da subito con Reijnders.