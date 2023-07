Calendario di A, il ciclo terribile d'inverno spaventa i tifosi dell'Inter

Parte la stagione 2023-24: i nerazzurri cominceranno in casa contro il Monza, col derby già al quarto turno. Scopriamo come hanno vissuto la giornata i supporter del Biscione.

05-07-2023 14:33

Tanto prima o poi si affrontano tutte. Quante volte abbiamo sentito ripeterci questo motivetto, che è vero per carità! Ma prima o poi? Perché anche l’ordine delle partite può influire sul trend di una squadra che poi, sia chiaro, deve essere in grado di far parlare in campo e farsi trovare pronta a prescindere dall’avversario. Andiamo allora a studiare il calendario dell’Inter, per vedere contro chi comincerà e quando ci saranno gli scontri diretti e le gare più attese delle stagioni. Per poi dare uno sguardo anche al mondo social e alle reazioni della tifoseria, in maniera tale da tastarne gli umori.

Si parte col Monza, derby già alla quarta giornata

Pronti via e l’Inter dovrà vedersela contro il Monza allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Ci sta, direte voi ed in effetti è così anche se l’ultimo ricordo non è poi così piacevole per la truppa guidata da Simone Inzaghi. Nello scorso campionato, infatti, a prendersi i tre punti furono proprio i brianzoli grazie al gol dell’ex firmato da Caldirola. I nerazzurri auspicano che stavolta il match contro la squadra di Raffaele Palladino possa prendere una piega diversa. Dopodiché viaggio in casa di una neopromossa: il Cagliari di Claudio Ranieri. Quindi la Fiorentina prima dell’atteso big match contro il Milan, ancor più caldo dopo gli euroderby di Champions della passata stagione. Alla decima e all’undicesima di campionato arrivano poi due turni belli tosti consecutivamente contro Roma e Atalanta. Altra giornata segnata in rosso sul calendario è la tredicesima con capatina all’Allianz Stadium per affrontare la Juventus. Subito dopo c’è il Napoli con Lazio-Inter alla 16a e girone d’andata che si conclude con il Verona.

Così il ritorno: gli altri turni segnati in rosso sul calendario

Il girone di ritorno si apre quindi a Monza con Atalanta, Fiorentina, Juventus e Roma a completare un ciclo davvero terribile per il team meneghino per ricominciare col botto il secondo e ultimo giro di boa. Per vivere un altro big match ad alta tensione bisogna poi aspettare la 29a giornata quando a San Siro arriva il Napoli di Rudi Garcia quando siamo orientativamente al 17 marzo (date e orari sono naturalmente ancora da stabilire). Il Milan, invece, si presenta soltanto alla 33a mentre la stagione si chiuderà il 19 maggio davanti al proprio pubblico contro la Lazio e una settimana dopo a Verona contro la formazione di Marco Baroni.

Gli umori del tifo tra la partenza soft e quel ciclo terribile tra fine gennaio e febbraio

Detto che si può sempre fare e ricevere di più, c’è moderata soddisfazione da parte del tifo nerazzurro in merito all’esito dei calendari della prossima, ormai imminente, stagione di Serie A. Certo il derby alla quarta giornata, con la Champions che inizia pochi giorni dopo, preoccupa un pizzico ma fa parte del gioco e dovrà essere bravo Inzaghi a ruotare la rosa per farla rendere al meglio in ogni competizione. Semmai il girone di ritorno è una minaccia da tenere in considerazione e serpeggia la sensazione che, dati i numerosi scontri diretti concentrati tra fine gennaio e inizio febbraio, sia quello il momento cruciale del torneo. Dopo il primo anno di Inzaghi e quello scudetto perso al Bologna e un secondo dove l’Inter non è mai stata di fatto in lotta per il vertice, quest’anno non ci sono alibi. Occorre che la squadra, ridisegnata da un mercato fin qui positivo ma non ancora concluso, sia competitiva fino alla fine. Piccola nota ironica, ma fino a un certo punto: c’è chi teme nello scherzetto di Gagliardini, ormai promesso sposo del Monza, alla prima giornata.

