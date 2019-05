Giro d'Italia, albo d'oro. Tutti i vincitori della corsa rosa

Il Giro d’Italia si disputa dal 1909 e, salvo le interruzioni per gli eventi bellici tra il 1915 e il 1918 e tra 1941 e il 1945 si è sempre disputato con regolarità. Certo la formula è cambiata nel corso degli anni, ma il premio finale per chi occupa la prima posizione in classifica è sempre la mitica maglia rosa. Il primo vincitore del Giro fu Luigi Ganna. Dopo di lui fino al 1950 fu vinto solo da ciclisti italiani. Il primo straniero a vincerlo fu lo svizzero Koblet. Raro il caso negli ultimi 20 anni di più vittorie consecutive. L’ultimo a farcela è stato lo spagnolo Miguel Indurain nei primi anni 90. Nell’albo d’oro non possono mancare le imprese epiche di Bartali e Coppi a cavallo della seconda guerra mondiale, le sfide tra Gimondi e Merckx, le vittorie entusiasmanti di Bugno o Pantani, fino alle recenti imprese di Nibali.

L’elenco di tutti i vincitori del Giro d’Italia dal 1909 a oggi

1909 Luigi Ganna ITA

1910 Carlo Galetti ITA

1911 Carlo Galetti ITA

1912 ATALA (a Squadre) ITA

1913 Carlo Oriani ITA

1914 Alfonso Calzolari ITA

1915 NON DISPUTATO

1916 NON DISPUTATO

1917 NON DISPUTATO

1918 NON DISPUTATO

1919 Costante Girardengo ITA

1920 Gaetano Belloni ITA

1921 Giovanni Brunero ITA

1922 Giovanni Brunero ITA

1923 Costante Girardengo ITA

1924 Giuseppe Enrici ITA

1925 Alfredo Binda ITA

1926 Giovanni Brunero ITA

1927 Alfredo Binda ITA

1928 Alfredo Binda ITA

1929 Alfredo Binda ITA

1930 Luigi Marchisio ITA

1931 Francesco Camusso ITA

1932 Antonio Pesenti ITA

1933 Alfredo Binda ITA

1934 Learco Guerra ITA

1935 Vasco Bergamaschi ITA

1936 Gino Bartali ITA

1937 Gino Bartali ITA

1938 Giovanni Valetti ITA

1939 Giovanni Valetti ITA

1940 Fausto Coppi ITA

1941 NON DISPUTATO

1942 NON DISPUTATO

1943 NON DISPUTATO

1944 NON DISPUTATO

1945 NON DISPUTATO

1946 Vasco Bergamaschi ITA

1947 Fausto Coppi ITA

1948 Fiorenzo Magni ITA

1949 Fausto Coppi ITA

1950 Hugo Koblet SVI

1951 Fiorenzo Magni ITA

1952 Fausto Coppi ITA

1953 Fausto Coppi ITA

1954 Carlo Clerici SVI

1955 Fiorenzo Magni ITA

1956 Charly Gaul LUX

1957 Gastone Nencini ITA

1958 Ercole Baldini ITA

1959 Charly Gaul LUX

1960 Jacques Anquetil FRA

1961 Arnaldo Pambianco ITA

1962 Franco Balmamion ITA

1963 Franco Balmamion ITA

1964 Jacques Anquetil FRA

1965 Vittorio Adorni ITA

1966 Gianni Motta ITA

1967 Felice Gimondi ITA

1968 Eddy Merckx BEL

1969 Felice Gimondi ITA

1970 Eddy Merckx BEL

1971 Gosta Petterson SWE

1972 Eddy Merckx BEL

1973 Eddy Merckx BEL

1974 Eddy Merckx BEL

1975 Fausto Bertoglio ITA

1976 Felice Gimondi ITA

1977 Michel Pollentier BEL

1978 Johan De Muynck BEL

1979 Giuseppe Saronni ITA

1980 Bernard Hinault FRA

1981 Giovanni Battaglin ITA

1982 Bernard Hinault FRA

1983 Giuseppe Saronni ITA

1984 Francesco Moser ITA

1985 Bernard Hinault FRA

1986 Roberto Visentini ITA

1987 Stephen Roche IRL

1988 Andrew Hampsten USA

1989 Laurent Fignon FRA

1990 Gianni Bugno ITA

1991 Franco Chioccioli ITA

1992 Miguel Indurain SPA

1993 Miguel Indurain SPA

1994 Eugeni Berzin RUS

1995 Tony Rominger SVI

1996 Pavel Tonkov RUS

1997 Ivan Gotti ITA

1998 Marco Pantani ITA

1999 Ivan Gotti ITA

2000 Stefano Garzelli ITA

2001 Gilberto Simoni ITA

2002 Paolo Savoldelli ITA

2003 Gilberto Simoni ITA

2004 Damiano Cunego ITA

2005 Paolo Savoldelli ITA

2006 Ivan Basso ITA

2007 Danilo Di Luca ITA

2008 Alberto Contador SPA

2009 Denis Menchov RUS

2010 Ivan Basso ITA

2011 Michele Scarponi ITA

2012 Ryder Hesjedal CAN

2013 Vincenzo Nibali ITA

2014 Nairo Quintana COL

2015 Alberto Contador SPA

2016 Vincenzo Nibali ITA

2017 Tom Dumoulin OLA

2018 Christopher Froome GBR

