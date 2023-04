Località di partenza e di arrivo, date e lunghezza delle 21 tappe del Giro d'Italia numero 106. Si parte dall'Abruzzo e si arriva a Roma

Il Giro d’Italia 2023 parte dalla suggestiva Costa dei Trabocchi in Abruzzo il 6 maggio del 2023 con una cronometro e termina a Roma il 28 maggio con una spettacolare passerella nel centro storico. Il percorso del Giro 2023 ha una lunghezza complessiva di 3.489,2 km e si articola su 21 tappe. Le tappe a cronometro sono 3 (la prima, la nona e la penultima), ci sono almeno 8 tappe per velocisti (1-2 stelle), 6 tappe di media montagna (3 e 4 stelle) e 4 tappe per scalatori puri (5 stelle). Le giornate di riposo sono 2.

Giro d’Italia 2023: il percorso

La mappa del Giro d’Italia 2023

Quest’anno il Giro parte dall’Italia e avrà, solo nella parte finale, uno sconfinamento in terra svizzera. La partenza dall’Abruzzo con una cronometro lungo la Costa dei Trabocchi. Poi una serie di tappe che porteranno la carovana fino in Basilicata che quest’anno sarà la regione più a Sud toccata dal tracciato della Corsa Rosa. Interessante la tappa napoletana tutto su strade urbane e poi l’ascesa al Gran Sasso, prima tappa difficile del Giro 2023. Il primo blocco si conclude con la cronometro di Cesena: 35 km di pura pianura perfetta per chi ha una locomotiva nelle gambe.

La seconda settimana porterà i girini verso Nord, fino allo sconfinamento di Crans Montana in una tappa 5 stelle che si annuncia come una delle più dure di questa edizione con 3 gp della montagna. In questa tappa c’è la Cima Coppi fissata sul Gran San Bernardo a 2469 metri. Il giorno dopo c’è la tappa di Bergamo con un tracciato a dir poco tremendo con 4 salite davvero toste. Dopo il secondo riposo si entra nella settimana finale. Ci sono tappe come l’ascesa al Monte Bondone o le mitiche Tre Cime di Lavaredo con pendenze anche oltre il 10%. Poi ancora la tremenda cronoscalata di Tarvisio: i superstiti dovranno affrontare salite mostruose con pendenze addirittura al 22%. Chi dopo una serie di prove pazzesche come quelle in programma avrà la maglia rosa, il giorno dopo sfilerà in trionfo in una passerella finale d’eccezione a Roma.

Giro d’Italia 2023: altimetria e mappa di tutte le tappe

6 maggio

COSTA DEI TRABOCCHI FOSSACESIA-ORTONA

(cronometro)

Difficoltà: ** 7 maggio

TERAMO-SAN SALVO

Fonte: Difficoltà: * 8 maggio

VASTO-MELFI

Difficoltà: *** 9 maggio

VENOSA-LAGO LACENO

Difficoltà: *** 10 maggio

ATRIPALDA-SALERNO

Difficoltà: ** 11 maggio

NAPOLI-NAPOLI

Difficoltà: ** 12 maggio

CAPUA-GRAN SASSO (CAMPO IMPERATORE)

Difficoltà: **** 13 maggio

TERNI-FOSSOMBRONE

Difficoltà: *** 14 maggio

SAVIGNANO SUL RUBICONE-CESENA

(cronometro)

Difficoltà: **** 15 maggio

RIPOSO 16 maggio

SCANDIANO-VIAREGGIO

Difficoltà: ** 17 maggio

CAMAIORE-TORTONA

Difficoltà: ** 18 maggio

BRA-RIVOLI

Fonte:

BORGOFRANCO D’IVREA-CRANS MONTANA

Difficoltà: ***** 20 maggio

SIERRE-CASSANO MAGNAGO

Difficoltà: ** 21 maggio

SEREGNO-BERGAMO

Difficoltà: **** 22 maggio

RIPOSO 23 maggio

SABBIO CHIESE-MONTE BONDONE

Difficoltà: ***** 24 maggio

PERGINE VALSUGANA-CAORLE

Difficoltà: * 25 maggio

ODERZO-VAL DI ZOLDO

Difficoltà: **** 26 maggio

LONGARONE- TRE CIME DI LAVAREDO (RIF. AURONZO)

Difficoltà: ***** 27 maggio

TARVISIO-MONTE LUSSARI

(Cronometro)

Difficoltà: ***** 28 maggio

ROMA-ROMA

Difficoltà: * Lunghezza Totale Lunghezza Media Metri di dislivello

Calendario Giro d’Italia 2023

FAQ Quando inizia il Giro d'Italia 2023? Il 6 maggio 2023 Quante sono le tappe del Giro d'Italia 2023? 21 Quante cronometro ci sono al Giro d'Italia 2023? 3 (Costa dei Trabocchi, Cesena e Tarvisio) Quanti km totali è lungo il percorso del Giro d'Italia 2023? 3489,2 km Quale è la Cima Coppi del Giro d'Italia 2023? Gran San Bernardo a 2.469 m Qual è il dislivello totale del Giro d'Italia 2023? 51,4mila metri Quando finisce il Giro d'Italia 2023? Il 28 maggio 2023 Quali sono le maglie assegnate al Giro 2023? Rosa (Vincitore e Leader Generale), Bianca (Miglior Giovane), Azzurra (Leader del Gran Premio della Montagna) e Ciclamino (Classifica a Punti). Quanti sono i partecipanti al Giro 2023? 176 corridori divisi in 22 squadre.

