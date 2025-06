Sarri ha firmato con la Lazio, le scelte di Juventus, Atalanta e Fiorentina

Torna in biancoceleste l'allenatore toscano, le mosse last minute dei club ancora senza panchina: crescono chances Tudor, Motta verso Bergamo

Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Lazio. Il direttore sportivo biancoceleste, Angelo Fabiani, lo ha confermato in esclusiva a Davide Desario, direttore dell’Adnkronos, che ha intercettato il dirigente in un bar di Roma. In un video pubblicato dall’agenzia Adnkronos, si vede il direttore sportivo biancoceleste parlare a telefono e ufficializzare il ritorno del tecnico toscano.

L’ammissione del ds Fabiani

“Lascia perdere quello che dicono a Firenze che non ha firmato – dice Fabiani seduto a un tavolino – Sarri ha già firmato, i contratti ce li ho io, stanotte alle 2 ha firmato anche Claudio Lotito. Quindi non ci sono problemi. Giovedì verrà per programmare la stagione. Sarri sarà il nuovo allenatore della Lazio? Sì, 100%”.

Si riempie dunque un’altra casella nel mosaico degli allenatori di serie A, mai variegato come quest’anno. Con Conte confermato al Napoli, Italiano che rimane al Bologna, Allegri al Milan, Gasperini a un passo dalla Roma e Inzaghi più lontano dall’Inter si attendono nei prossimi giorni le mosse degli altri club.

La Juventus pensa alla conferma di Tudor

Dopo i no di Conte e Gasperini la Juventus è rimasta spiazzata, un tentativo era stato fatto anche con Inzaghi ma è andato in prescrizione: era stato Giuntoli, prima della rottura con Madama, a sondare il terreno col procuratore del tecnico dell’Inter. Elkann ha rassicurato Tudor, il croato potrebbe rimanere in bianconero anche dopo il Mondiale per Club. In nerazzurro potrebbe andare uno tra Chivu e Vieira se Simone va via.

L’Atalanta pensa a Palladino

Dopo aver salutato Gasperini l’Atalanta sfoglia la margherita. I candidati forti restano Palladino e Thiago Motta ma domani è previsto nuovo vertice della dirigenza e non è escluso che la lista possa allargarsi. La decisione definitiva dovrebbe arrivare entro e non oltre questa settimana.

Pioli candidato per la Fiorentina

Incassate le dimissioni a sorpresa di Palladino la Fiorentina starebbe puntando tutto su Pioli, in rotta con l’Al Nassr a prescindere dalla presenza o meno di Ronaldo per la prossima stagione. Il Torino sta per licenziare Vanoli e vorrebbe Baroni, Stroppa indeciso se rimanere sulla panchina della neopromossa Cremonese. Grosso è stato confermato a Sassuolo mentre il Pisa per il post-Inzaghi pensa a Vanoli o Pirlo. Runjaic dovrebbe rimanere all’Udinese. Nicola incontrerà domani la dirigenza del Cagliari per decidere sul futuro mentre le panchina di Genoa, Como e Parma sono legate al futuro di Inzaghi.