Fiorentina, Palladino rivela la verità sull'addio, le risposte di Kean e Dodo

Il tecnico saluta tutti sui social attraverso una lettera d'addio: arrivano le reazioni di due giocatori della Fiorentina e il sostegno dei tifosi

L’addio struggente di Raffaele Palladino. Dopo l’annuncio a sorpresa delle dimissioni il tecnico della Fiorentina ha voluto chiarire con una lettera aperta sui social i motivi della scelta fatta non più tardi di qualche settimana dopo aver prolungato il contratto. Si era parlato di dissidi con la curva e incompatibilità ambientale ma le parole di Palladino fanno cadere questa tesi. Tra le reazioni, e i tanti commenti, arrivano anche i messaggi di Kean e Dodo ma non mancano le polemiche dei tifosi, oltre ai tanti messaggi di sostegno all’ormai ex tecnico della Viola.

Il post d’addio di Palladino sui social

L’addio alla Fiorentina di Palladino arriva con una lunga lettera pubblicata sui social: “Lascio la Fiorentina con un peso enorme nel cuore ma con la consapevolezza di aver dato tutto. Da quando ho firmato il mio contratto non c’è stato un solo, singolo, giorno in cui non ho pensato al bene del club. Ho lavorato duramente, dedicando tutto me stesso, per raggiungere gli obiettivi stagionali e posso solo dire GRAZIE ai miei ragazzi per tutto l’amore, tutta la professionalità, e tutta la voglia che mi hanno dedicato. Insieme abbiamo ottenuto risultati importanti e vissuto notti indimenticabili.”

Aggiunge poi Palladino: “Voglio ringraziare la società e in particolar modo il Presidente Rocco Commisso per tutto il sostegno che mi ha dimostrato durante la stagione. Un grazie speciale al mio staff per l’impegno quotidiano e per le energie messe in questa avventura insieme. Grazie alla gente di Firenze, a tutti i tifosi viola, sempre presenti, sempre stimolanti per il nostro lavoro e così innamorati della Fiorentina. Grazie, Raffaele Palladino”.

Anche Kean e Dodo salutano il mister Palladino

Tra i commenti in sostegno del mister Palladino, oltre ai tifosi, ci sono anche quelli di due giocatori. Scrive Dodo: “In bocca Lupo mister. Te voglio bene”. Scrive poi Moise Kean un commento con il cuore e con l’emoticon delle mani giunte che pregano.

Anche i tifosi restano delusi ma accettano l’addio di Palladino: “Sono orgogliosa di essere stata sempre dalla tua parte Raffaele…Non so esprimerti il dispiacere che provo grazie dal profondo del cuore e per quello che può contare mi vergogno io per chi è il responsabile di tutto questo…. Ti auguro con tutto il cuore il meglio, lo meriti.”

E ancora: “In bocca al lupo Raffaele. Hai fatto la scelta migliore perché quando una piazza non rispetta il lavoro di un professionista è giusto cambiare (soprattutto se i risultati sono buoni, considerando il livello del club)”.

Non si placano gli animi sul web: “Mister, sappi che io sono sempre stata dalla tua parte! Grazie per aver saputo creare unità e armonia nel gruppo, per aver tirato fuori il meglio da tanti giocatori e per aver dato tutto per arrivare dove ci hai portato nonostante i tantissimi ostacoli che tutti conosciamo. In bocca al lupo per il futuro. Te lo meriti!”

I tifosi capiscono le parole d’addio di Palladino

I tifosi viola accolgono con sincerità le parole d’addio di Palladino: “Buona fortuna per il futuro mister”. E ancora: “Gli stessi che ti hanno rotto per 4 mesi ori ti mettono i cuori. Buona fortuna mister”.

C’è poi chi scrive: “Grazie soprattutto per averci tolto i Biraghi di mezzo…. Se fossi riuscito anche con prade’ eri un mito”. E ancora: “In bocca al lupo mister, hai fatto la mossa migliore a dimetterti per Pradè”.

C’è poi chi avrà nostalgia: “Grazie Mister. Il 3 a 0 a Gobbi e interisti penso non si rivedrà per un po’.” E ancora: “Grazie mister. Purtroppo possiamo solo immaginare cosa sia davvero successo, perché la tua verità non la sapremo mai. In bocca al lupo per il tuo cammino.”

E ancora: “Ciao mister! Noi ti abbiamo sempre criticato, abbiamo pure chiesto il tuo esonero già a settembre, ma alla favoletta che “la curva esonera Palladino” non ci abbiamo mai creduto e queste tue parole ne sono la conferma! In bocca al lupo”.

Ed infine: “Mister un peccato che sei andato via così, abbiamo avuto alti e bassi, perso qualche punto con le piccole qualche critica, (anche io te l’ho fatta ) ci sta, ma come anche tu stesso hai detto sono giuste mettendoci la faccia sempre. Spero un giorno di rivederti su questa panchina magari con un altro ds, che lo sappiamo tutti ti lanciava sempre frecciatine e ad uno giovane ancora di più devi supportare.”

