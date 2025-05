Inter, primo tempo da incubo: il PSG domina, Dimarco è un disastro e i tifosi se la prendono con Inzaghi

I nerazzurri più brutti della stagione lasciano il primo tempo in mano al PSG e vanno al riposo sotto di due reti. Sui social i tifosi nerazzurri sono furibondi

Primo tempo da dimenticare in fretta quello dell’Inter nella finale di Champions League contro il PSG. Un Paris Saint-Germain che ha letteralmente dominato, trovando due reti e non lasciando respirare i nerazzurri, mai davvero pericolosi dalle parti di Donnarumma.

Tra i meno in partita c’è certamente Dimarco, ma anche Pavard non è apparso impeccabile, senza contare un centrocampo puntualmente scavalcato che ancora non è riuscito a entrare in partita. Sui social, i tifosi nerazzurri non nascondono la delusione e mettono nel mirino praticamente ogni giocatore, con accuse pesanti anche per Simone Inzaghi.

Inter, avvio da incubo

Paris due, Inter zero. Questo il risultato con cui va in archivio il primo tempo della finale di Champions League 2025. Una prima frazione iniziata con la giocata a sorpresa dei francesi sul calcio d’inizio e che ha visto i parigini di Luis Enrique impartire una lezione ai nerazzurri di Simone Inzaghi, irretiti e incapaci di entrare realmente in partita.

A spezzare l’equilibrio dopo appena 12′ è il grande ex Hakimi, che sfrutta l’imbucata perfetta di Doué per mettere la sfera alle spalle di Sommer. Azione da Playstation del PSG, ma non mancano le colpe per la retroguardia nerazzurra, troppo ferma e beffata dal movimento senza senso di Dimarco che, di fatto, tiene in gioco il laterale marocchino ex Real Madrid, che non esulta per segno di rispetto nei confronti dei suoi ex tifosi, che ricambiano con qualche amaro applauso.

Dimarco in bambola

L’Inter sbanda, si affida ai lanci lunghi e finisce per capitolare nuovamente. Il raddoppio arriva in appena 8′ con la solita percussione sulle fasce dei parigini e incassa la rete di Doué, preferito da Luis Enrique e Barcola con una mossa che, per il momento, si sta rivelando vincente.

Anche in occasione del raddoppio, parte delle colpe sono da imputare a Dimarco, che non stringe sul classe 2005 e, anzi, si volta sulla conclusione andando a deviare la sfera con il tocco che mette fuori causa Sommer. Come sottolineato anche da Fabio Caressa nel commento live, all’Inter serve un miracolo per riprendere questa finale o, almeno, darle un senso.

Inzaghi fatto fuori dai tifosi

Sui social, i tifosi nerazzurri non trattengono le critiche e ne hanno davvero per tutti, a cominciare proprio da Dimarco, per una finale di Champions che sembra già scritta. “Togliere Di Marco SUBITO”, scrive qualcuno e ancora “Non me ne frega niente che Dimarco sia un figlio della curva, i due gol presi sono roba sua e non è la prima volta quest’anno“, “Togliere Dimarco prima di subito. Anche prima della fine del primo tempo, in bambola totale“.

E c’è chi va anche oltre e non usa mezze misure conto Inzaghi e i senatori: “Spero che Inzaghi se ne vada dopo questa parita ed insieme a lui anche quei mezzi giocatori che nelle partite importanti spariscono”, oppure: “Inzaghi l’ha preparata bene eh”, “Che umiliazione. Quest’estate dovranno saltare oltre a Inzaghi anche 3/4 calciatori“, “Inzaghi quasi tutte le partite decisive in carriera le ha perse… allenatore bravo ma troppo sopravvalutato”.