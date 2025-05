Psg-Inter, scontri in metro a Monaco: feriti diversi tifosi nerazzurri, Polizia costretta a usare i lacrimogeni

La ore che precedono l'inizio della finale di Champions League sono state teatro di diversi scontri tra i tifosi dell'Inter e quelli del PSG in metropolitana

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Clima teso a Monaco di Baviera, dove questa sera l’Inter si gioca la finale di Champions League contro il PSG provando a vendicare la sconfitta con il City di due anni fa a Istanbul. Intorno alle 17, alcuni tifosi nerazzurri sarebbero venuti a contatto con la Polizia, scatenando una vera e propria rissa in metropolitana. Le Forze dell’Ordine tedesche sono state costrette a utilizzare le maniere forti per ripristinare la normalità. Feriti diversi tifosi nerazzurri.

Tensione a Monaco

In una Monaco di Baviera che, come da prassi quando si disputa una finale di Champions League, si trova a essere letteralmente divisa in due per evitare le tifoserie delle squadre rivali possano venire a contatto, i tifosi di Inter e PSG, che se le erano promesse nelle scorse ore con diversi messaggi via social. Qualche attimo di tensione c’è stato e ha avuto come protagonisti i supporter nerazzurri, venuti allo scontro con le Forze dell’Ordine tedesche dopo un accenno di rissa in con alcuni tifosi parigini.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Interisti contro la Polizia tedesca

Teatro dei disordini, la metropolitana e, in particolare, la stazione della Universitat sulla linea blu U6, praticamente obbligatoria per arrivare all’Allianz Arena. Le prime ricostruzioni parlano di una tensione crescente, sfociata in uno scontro intorno alle 17, quando un trentina di tifosi dell’Inter è entrato in contatto con la Polizia tedesca, costretta a utilizzare i lacrimogeni per ripristinare una situazione di normalità. Come riportato dalla Bild, ad avere la peggio, con la Polizia in tenuta antisommossa che avrebbe caricato con i manganelli fin sulle scale mobili, sarebbero stati alcuni tifosi nerazzurri, feriti e con il volto coperto di sangue.

Lancio di pietre in metro

A conferma di come la metropolitana sembra essere zona franca, diversi video apparsi sui social documentano ulteriori scontri avvenuti nelle stazioni, con alcuni nerazzurri a cui è stato impedito di salire sui vagoni dai tifosi del PSG, che hanno cacciato i rivali con spinte, sputi e calci. Alla stazione di Fröttmaning sarebbero, invece, stati gli interisti a lanciare pietre sui parigini. Insomma, l’allerta resta massima. Per fortuna, per il momento, non ci sarebbero feriti gravi.