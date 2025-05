Nuoto, niente medaglie per Paltrinieri e compagni nella 10 km degli Europei di fondo. Taddeucci argento tra le donne

Volata amara per i colori azzurri nella 10 km degli Europei di fondo, in corso di svolgimento in Croazia: Paltrinieri e Fidalelli chiudono ai piedi del podio per pochi centesimi

Eravamo i grandi favoriti, ma siamo tutti rimasti giù dal podio. Anche Gregorio Paltrinieri, che nella 10 km che apriva il programma degli Europei di fondo di Stari Grad, in Croazia, aveva messo gli occhi da tempo: s’è dovuto però accomodare dietro i primi tre che si sono spartiti le medaglie, chiudendo al quarto posto in coda a una gara “sporca”, con acque increspate e temperature decisamente basse per il periodo. Fuori dal podio anche Andrea Filadelli e Dario Verani, gli altri due italiani impegnati nella gara dei campionanti continentali.

Paltrinieri, volata amara. Filadelli quinto (con rimpianti)

Paltrinieri, che era il campione in carica della distanza, alla fine c’è rimasto un po’ male: l’oro è andato al campione olimpico e mondiale in carica Kristof Rasovszky, che ha saputo sfruttare a meraviglia le sue lunghe leve in un finale particolarmente concitato, nel quale però ha salutato tutta la compagnia e preso una decina di metri di vantaggio, quanto bastava per tenersi al riparo da brutte sorprese. L’ungherese ha vinto lasciando a due secondi e 36 centesimi il francese Logan Fontaine, che ha preceduto di soli 12 centesimi il connazionale Marc-Antoine Oliver.

Otto centesimi più indietro, staccato di 2”58 dal vincitore, è arrivato Paltrinieri: la volata finale l’ha visto cedere dopo una lotta serrata, ma tutta la sua gara è stata un po’ di rincorsa, nonostante soprattutto nella parte iniziale avesse tentato di dare una prima drenata al gruppo dei migliori, venendo però riassorbito senza troppi fronzoli.

Alla fine però una medaglia appariva comunque alla portata: la volata con la coppia francese ha visto Greg costretto ad accontentarsi di una medaglia di legno che certo non gli rende merito, ma qualche segnale dopo le difficoltà incontrate nei mesi scorsi è arrivato, anche con chiaro riferimento ai principali appuntamenti dell’anno, che saranno condensati per lo più nelle acque libere (a Singapore i mondiali di fondo sono in programma a inizio luglio, prima di quelli in vasca, dove Greg quest’anno marcherà visita).

Ginevra Taddeucci non stecca: bella medaglia d’argento

La gara degli italiani, come detto, non è stata delle più fortunate: Andrea Filadelli ha chiuso al quinto posto, appena un centesimo dietro a Paltrinieri, mentre Dario Verani ha chiuso un po’ più indietro, centrando la nona piazza assoluta a poco meno di 10 secondi da Rasovszky, prendendosi almeno la soddisfazione di tenersi dietro il bronzo olimpico David Betlehem.

Al mattino era arrivata però la medaglia d’argento di Ginevra Taddeucci nella gara femminile, vinta dalla magiara Viktoria Mihalyvari (terza la tedesca Lea Boy, settima Caponi e nona Pozzebon). Domani si tornerà in acqua per la cinque chilometri (alle 10 la prova femminile, alle 15 quella maschile), poi venerdì spazio all’innovativa 3 km knock-out, già sperimentata in Coppa del Mondo (sempre divisa in due manche: alle 10 quella femminile, alle 15 quella maschile), mentre sabato è in programma il Team Event Mixed.