Roland Garros, Musetti è l’uomo della pioggia: il gesto con la raccattapalle come Sinner a Indian Wells. Ma Lorenzo fa paura a tutti

Il tennista toscano dimostra di vivere un clamoroso momento di forma sulla terra rossa: nel secondo turno Musetti si sbarazza senza difficoltà del colombiano Galan, l’unico problema è la pioggia

Lorenzo Musetti continua a dimostrare uno stato di forma incredibile in questa stagione sulla terra rossa. Il numero 2 del tennis italiano non smette di stupire e al secondo turno del Roland Garros arriva un’altra vittoria entusiasmante, stavolta contro il colombiano Galan.

Lorenzo è l’uomo della pioggia

Era accaduto anche agli Internazionali di Roma che Lorenzo Musetti dovesse fare i conti con la pioggia. In quella occasione l’azzurro era in campo contro il russo Medvedev con il match che venne sospeso sul 7-5, 5-4 e 40-30 con il toscano che dopo aver conquistato un punto spettacolare sotto il diluvio, si preparava a servire per il match. Ma il maltempo lo costrinse ad aspettare ore per giocare il punto decisivo.

Ed è accaduto anche oggi nel corso del secondo turno del Roland Garros contro il colombiano Galan. Una partita che è stata pesantemente condizionata dal maltempo e dalla pioggia, un elemento che può essere decisiva sul ritmo dei giocatori e spezzare la concentrazione dei giocatori. Ma Lorenzo in questo omento sembra in una condizione anche mentale splendida ed ha chiuso senza difficoltà il suo impegno.

Musetti ora spaventa tutti

Sulla terra rossa Lorenzo Musetti che dopo il Roland Garros salirà sicuramente al suo miglior ranking in carriera (già in questo momento è settimo) dimostra di essere uno di quelli con cui dover fare i conti per vincere lo slam francese. Il toscano è uno dei migliori al mondo su questa superficie e tutti i pretendenti al titolo ora dovrebbero temerlo.

“Non era facile, non solo per la pioggia ma anche per il vento. Penso di aver giocato una partita solida, sono contento di essere al terzo turno. La mia ambizione è sempre più alta, non sono mai andato oltre gli ottavi di finale qui e spero di fare qualcosa di meglio quest’anno. Penso di potermela giocare contro tutti”.

Come Sinner a Indian Wells

Non è la prima volta che i tennisti dimostrano grande umanità nel corso di un torneo e soprattutto quando arrivano le sgraditissime interruzioni per pioggia. A Parigi il match del numero 2 del tennis italiano viene interrotto a più riprese a causa della pioggia, prima alla fine del primo set e poi ancora verso la fine del terzo quando Lorenzo Musetti è solo a un passo dalla vittoria nel secondo turno. E come fatto da Sinner nel corso del torneo di Indian Wells nel 2024, anche il toscano ha un gesto molto bello nei confronti di una delle raccattapalle. L’azzurro infatti fa sedere la ragazzina e decide di tenere l’ombrello per ripararla dalla pioggia. Fa lo stesso anche il suo avversario, il colombiano Galan.

