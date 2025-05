Roland Garros, scoppia la polemica sul sessismo. L’attacco durissimo di Jabeur: “Spero che non abbiano figlie”

Nuovo caso nel corso del torneo francese, la decisione di non far giocare match femminili la sera scatena la rabbia di alcune tenniste. Jabeur attacca, Gauff va controcorrente

Il tennis femminile reclama spazio e visibilità. Lo fa attraverso le parole di Ons Jabeur che attacca senza mezzi termini l’organizzazione del Roland Garros che ha deciso di non concedere nessuno spazio serale per le partite del circuito WTA.

L’attacco di Ons Jabeur

Tra le tenniste che nel corso degli anni hanno fatto sentire maggiormente la propria voce e la propria opinione, anche per questioni che vanno oltre il mondo del tennis, c’è senza dubbio Ons Jabeur. E anche sull’ultimo caso che ha investito il Roland Garros, la tunisina sembra avere un’opinione molto forte: “Penso la stessa cosa che pensavo lo scorso anno. E’ una cosa spiacevole per lo sport femminile e non solo per il tennis. Spero che chiunque prenda queste decisioni non abbia delle figlie perché non penso che le vogliano trattare in questo modo. Le persone in questo modo vedranno sempre più gli uomini a cui è concessa maggiore visibilità. E’ una vergogna che sia stato firmato un contratto come questo. L’anno scorso il match tra Iga e Naomi (Swiatek e Osaka, ndr) poteva andare nella fascia serale. Non so a quali tipi di fan si riferiscano quando dicono che non c’è interesse”.

Gauff va controcorrente

Chi invece non sposa il partito di chi si è sentito offesa dalle gestione della programmazione è la statunitense Coco Gauff. La finalista degli Internazionali accoglie quasi con sollievo il fatto di non dover giocare di sera: “Penso che nessuna delle ragazze voglia giocare alle 8 di sera. Non so come la pensano ieri ma credo che tutti preferiscano giocare prima. Forse c’era la possibilità di inserire alcuni match intorno alle 18.30 o alle 19. Ma è anche una cosa che dipende da torneo a torneo. Se vogliono così non è una cosa di cui mi posso lamentare”.

La disparità tra uomini e donne

Il tema della disparità tra uomini e donne nel mondo del tennis è un topic di cui si parla da anni ma che resta ancora al centro di molte polemiche. Gli Slam hanno equiparato i prize money tra i due tornei già da diverso tempo rispondendo a una richiesta molto precisa ma le differenze quando si esce dai 4 tornei principali ancora esiste, anche a Roma la cifra portata a casa da Alcaraz per il torneo maschile è stata leggermente superiore a quella ottenuta da Jasmine Paolini per la sua vittoria.

Roland Garros: il tabellone femminile