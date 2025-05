Mondiale Under 20, Italia con Argentina, Australia e Cuba: chi sono le stelle degli Azzurrini di Corradi

Si avvicina l'inizio del Mondiale Under 20 in Cile: gli Azzurrini arrivano da vice campioni in carica dopo la finale persa contro l'Uruguay nella scorsa edizione.

Si avvicina l’inizio del Mondiale Under 20, in programma in Cile dal 27 settembre al 19 ottobre. Azzurini che nella storia non hanno mai vinto il trofeo, ma arrivano da vicecampioni in carica dopo la finale persa nel 2023 contro l’Uruguay con Carmine Nunziata in panchina. Il Mondiale inizia dalla fase a gironi, con sei gruppi, dove le prime due e le quattro migliori terze passano agli ottavi. Nella notte ci sono stati i sorteggi dei gironi a Santiago alla presenza del ct dell’Italia U20 Bernardo Corradi.

Mondiale U20: Italia nel girone D con Argentina, Cuba e Australia

Gli Azzurrini giocheranno la prima fase del torneo contro Argentina, nazionale che l’ha vinto più volte (6), Australia e Cuba. Squadra inserita nel girone D che giocherà tutte le partite a Valparaiso: “Più che le squadre da affrontare era importante l’aspetto logistico”, ha commentato Corradi dopo il sorteggio. “Il fatto di essere a Valparaiso, città sul mare e con strutture di alto livello, ci permetterà di prepararci bene”. Sulle avversarie, il ct teme l’Argentina: “Sicuramente una delle pretendenti al titolo. Sappiamo che l’obiettivo è quello di passare il primo turno, poi vedremo gli incastri, ma quando sei l’Italia e affronti una competizione del genere sono più le squadre avversarie che temono te rispetto al fatto che tu possa temere le avversarie”.

Il Mondiale, tra l’altro, si giocherà in un’insolita finestra autunnale, quando i vari campionati saranno già iniziati: “Vedremo poi come riusciremo a preparare l’evento, visto lo spostamento a settembre che ha condizionato un po’ tutti gli allenatori. C’è però grande consapevolezza e si percepisce l’importanza della competizione e di essere qui a rappresentare il tuo Paese”.

Italia U20, le stelle della squadra di Corradi

La Nazionale Under 20 si riunirà il 3 giugno a Fermo per la doppia sfida contro il Paraguay, in preparazione per il Mondiale. Entrambe le sfide al “Bruno Recchioni”, una venerdì 6 giugno e l’altro lunedì 9. Già prima del sorteggio, Corradi aveva diramato l’elenco dei convocati per le due amichevoli, che verosimilmente saranno gli stessi che affronteranno il Mondiale il prossimo autunno.

Il commissario tecnico si affida al gruppo del 2006. Tanti profili interessanti che si stanno mettendo in mostra nel campionato Primavera. Uno su tutti, Tommaso Rubino: l’attaccante e trascinatore della Fiorentina ha segnato 19 gol nella regular season, poi la doppietta ai quarti contro la Juve e la rete in semifinale contro la Roma. Il classe 2006 oggi, venerdì 30 maggio, si giocherà da assoluto protagonista la finale del campionato Primavera contro l’Inter. Rubino che in semifinale ha eliminato la Roma di Mannini, punto fermo della squadra di Falsini e uno dei prospetti più interessanti dei giallorossi.

Venturino promosso in U20 dopo la doppietta contro il Bologna

Dall’Under 19 arriva Lorenzo Venturino, rivelazione del Genoa nell’ultima stagione che ha trovato la doppietta contro il Bologna al Dall’Ara. Insieme a lui anche Ekhator, altro giovane a cui Vieira ha dato fiducia, e Fellipe Jack del Como, impiegato da Fabregas nella parte centrale della stagione.

Di seguito, la lista completa dei convocati:

Portieri: Tommaso Martinelli (Fiorentina), Lapo Siviero (Torino);

Difensori: Richi Agbonifo (Hellas Verona), Matteo Barbini (Genoa), Vittorio Magni (Milan), Fellipe Jack Ozilio Moreira Pacheco (Como), Filippo Pagnucco (Juventus), Mattia Piermarini (Ascoli), Filippo Reale (Roma), Lorenzo Tosto (Empoli);

Centrocampisti: Francesco Crapisto (Juventus), Mattia Mannini (Roma), Lorenzo Riccio (Atalanta), Fabio Rispoli (Virtus Verona), Lorenzo Venturino (Genoa), Mattia Zanchetta (Inter);

Attaccanti: Maat Daniel Caprini (Fiorentina), Giacomo De Pieri (Inter), Jeff Ekhator (Genoa), Giacomo Gabbiani (Cremonese), Tommaso Rubino (Fiorentina).