Allarme Sinner dopo la vittoria su Gasquet, il raffreddore spaventa i fan: e Jannik non si fida di Lehecka

Il numero 1 rassicura sulle sue condizioni, ma non è ancora al top. E il ceco sarà un brutto cliente nel prossimo turno: "È forte, c'è da stare attenti".

La maturità ostentata in campo è la stessa mostrata davanti ai microfoni a fine match. Subito dopo la vittoria che ha posto fine alla bella carriera di Richard Gasquet, Jannik Sinner s’è concesso alle domande di rito, ha usato parole al miele per il francese e per il pubblico parigino. Un brivido, però, ha procurato ai fan il retroscena svelato da Jannik: s’è beccato un bel raffreddore. E in parte ce l’ha ancora. Non è al top, insomma, proprio quando il livello degli avversari si alza. Al terzo turno, infatti, dovrà vedersela con un brutto cliente, il ceco Jiri Lehecka, 23 anni come Jannik, numero 34 della classifica ATP.

Roland Garros, Sinner alle prese col raffreddore

Nei tre giorni che hanno fatto da spartiacque tra il match contro l’esuberante Rinderknech e quello contro un altro “enfant du pays”, l’esperto Gasquet, Sinner ha dovuto far i conti con un avversario subdolo e pericoloso: un raffreddore. Per un campione del suo calibro, non proprio un rivale da poco: Sinner è abituato a tenere sempre tutto sotto controllo, a scendere in campo sempre al massimo delle sue possibilità. Un semplice naso chiuso può – anzi, poteva – rivelarsi deleterio per la respirazione e la lucidità nei momenti chiave del match. Non è stato così, per fortuna.

Jannik e l’insidia Lehecka: sabato il terzo turno

È stato lo stesso Sinner a dare notizia del fastidioso contrattempo: “Ora sto abbastanza bene, purtroppo nei giorni scorsi non sono stato benissimo. Ho avuto un po’ di raffreddore, ho dovuto fare i conti col naso chiuso. Sto meglio di come stavo ieri, quindi il livello del mio tennis si è alzato un po’. Sarà importante il prossimo allenamento, alzeremo l’intensità. Spero di riuscire poi a portarla anche in campo”. Jannik, infatti, non si fida di Jiri Lehecka, che conosce molto bene: con lui s’è allenato alla vigilia degli Internazionali d’Italia. “Mi aspetto una partita difficile, sta giocando molto bene, fisicamente è forte e colpisce molto bene la palla. Dovrò fare le scelte giuste, c’è senz’altro da stare attenti”. Match in programma sabato 31, in orario da definire.

Sinner contro Lehecka, tre i precedenti in carriera

Il primo incontro tra Sinner e Lehecka risale addirittura al 2019 a Ostrava, quando avevano entrambi 17 anni: la spuntò Jannik in due set. Si tratta dell’unico precedente sulla terra rossa tra i due, che poi si sono affrontati in altre due circostanze sul cemento, entrambe nel 2024. A Indian Wells e a Pechino Sinner ha vinto in due set, soffrendo però moltissimo in Cina: 8-6 nel tie-break della seconda e decisiva frazione. Insomma, Jannik non ha perso neppure un set contro il ceco, che però è “on fire”: quest’anno ha vinto un torneo a Brisbane, a inizio anno, mentre a Parigi ha eliminato senza troppi problemi l’australiano Jordan Thompson e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, testa di serie numero 26.

