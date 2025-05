Sinner, la Francia ancora contro Jannik: con Gasquet nuova bolgia come per Rinderknech (e non ci sarà Gigio)

Il pubblico di Parigi scende in campo per i suoi beniamini: tifo da stadio contro l'azzurro pure al 2° turno, in occasione del passo d'addio al Roland Garros del 38enne Richard.

Da un francese all’altro. Il prossimo avversario di Jannik Sinner sulla terra rossa di Parigi sarà Richard Gasquet, all’ultima esperienza al Roland Garros della sua onorata carriera. E questo vuol dire che, dopo il tifo da stadio per Arthur Rinderknech, il pubblico del Philippe Chatrier è pronto a infiammarsi per un altro “enfant du pays” (si fa per dire, visto che il buon Richard ha già festeggiato il 38mo compleanno). Un avversario in più per il numero 1 al mondo, anche se Jannik – prima in campo e poi in sala stampa – ha provato a glissare sull’argomento, rendendosi persino protagonista di un’amabile bugia.

Roland Garros, la gazzarra di Rinderknech contro Jannik

La partita contro Rinderknech, infatti, è stata segnata da alcuni momenti caldi. Il francese ci ha messo del suo, provando in tutti i modi a infuocare il pubblico parigino soprattutto nel corso del terzo set, quando a un certo punto s’è ritrovato avanti 4-0 e ha dato il vita a una sorta di show fatto di sorrisi compiaciuti verso gli spalti, di una battuta da sotto, di una piroetta “no look” ai limiti dell’irrispettoso, finanche di una richiesta di “ola” ai tifosi. Una gazzarra, una sceneggiata che, nei piani del transalpino, avrebbe potuto e dovuto far saltare i nervi a Sinner. Missione impossibile, visto che il rosso di San Candido è glaciale sotto questo punto di vista.

Sinner: “Il pubblico di Parigi non ha nulla contro di me”

Talmente concentrato sul suo tennis, Jannik, da fingere di non aver sentito gli eccessi di tifo dei parigini per il portacolori di casa. “Ringrazio il pubblico, ha tifato per il giocatore francese ma lo ha fatto in modo rispettoso“, ha detto l’altoatesino a fine match, strappando qualche timido applauso alla folla. Concetto ribadito in sala conferenze: “Il tifo in generale è stato molto rispettoso, in campo ho visto e vissuto sensazioni piacevoli”. Contro Gasquet, però, Sinner stesso s’aspetta impennate nel tifo contrario: “Penso sarà un po’ diverso, ma so che gli spettatori non hanno nulla contro di me. Gioco in Francia contro un tennista francese come Gasquet, che ha dato tanto a questo paese e a questo sport. Dovrò concentrarmi su me stesso”.

Quando si gioca Sinner-Gasquet: non ci sarà Donnarumma

Il match del secondo turno tra Sinner e Gasquet dovrebbe giocarsi nella giornata di giovedì, in orario da definire. Nel primo incontro Gasquet, entrato nel main draw parigino grazie a una wild card dopo essere scivolato alla posizione numero 166 del ranking, ha vinto il derby su Terence Atmane in quattro set: 6-2 2-6 6-3 6-0. Sedici i titoli vinti in carriera dal tennista di Beziers, che è stato numero 7 al mondo nel 2009. Nel match contro di lui Jannik non potrà neppure contare sul sostegno dell’amico Gigio Donnarumma, il portiere del PSG pronto a “parare” eventuali intemperanze dei tifosi: giovedì sarà l’antivigilia della finale di Champions contro l’Inter e non sono ammesse distrazioni.

