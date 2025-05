Classifica ATP, Sinner può allungare su Alcaraz e Zverev: e l’anno da numero 1 si avvicina. Best ranking per Musetti

Manca una sola settimana a Sinner per raggiungere l'anno consecutivo da n°1 al suo primo regno, mentre Musetti e Cobolli registrano un nuovo best ranking

Jannik Sinner si avvicina sempre più all’incredibile traguardo di un anno consecutivo da n°1 ATP al suo primo regno in vetta al ranking e al Roland Garros ha anche la chance di aumentare il proprio vantaggio sui rivali in classifica come Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. Settimana positiva per gli azzurri Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli, che hanno registrato entrambi un nuovo best ranking.

Sinner, l’anno da n°1 è dietro l’angolo

Nonostante la cocente eliminazione in semifinale contro Carlos Alcaraz, l’edizione 2024 del Roland Garros sarà un torneo che Jannik Sinner ricorderà comunque con piacere avendo conquistato la vetta del ranking proprio al termine di quel torneo. Oggi l’altoatesino, attualmente impegnato proprio al French Open dove esordirà contro Arthur Rinderknech, inizia la sua 51esima settimana da n°1 al mondo e si appresta a completare il suo primo anno consecutivo in vetta al ranking, impresa che diventerà ufficiale a partire da settimana prossima.

Sinner, al Roland Garros la chance per allungare su Alcaraz e Zverev

Proprio al Roland Garros Sinner avrà una bella chance per allungare in classifica sui suoi inseguitori Alcaraz e Zverev, i quali dovranno difendere rispettivamente 2000 e 1300 punti in classifica in virtù del titolo e della finale raggiunta nel 2024. Al contrario Jannik di punti da difendere ne avrà “solo” 800, per cui arrivando almeno in finale aumenterebbe il proprio bottino nel ranking, cosa che invece Carlitos non potrebbe fare nemmeno in caso di titolo e che Sascha potrebbe fare solamente trionfando.

Non sarà comunque un’impresa facile per Sinner, inserito forse nella parte più dura del tabellone con tanti avversari temibili a partire dagli ottavi, ma comunque certo di non poter incontrare Alcaraz, l’unico giocatore che ha dimostrato di potergli tenere testa e batterlo con continuità nell’ultimo anno e mezzo.

Musetti e Cobolli registrano un nuovo best ranking

Nuova settimana e nuovo best ranking per Lorenzo Musetti, che continua a scalare posizioni all’interno della top-10 portandosi in settima posizione e con la possibilità di migliorare ulteriormente la sua posizione in classifica dovendo difendere solamente i 100 punti del terzo turno dell’anno scorso e avendo un tabellone più agevole rispetto a molti suoi rivali.

Settimana da incorniciare per Flavio Cobolli, che dopo i tornei non esaltanti in Italia tra Roma e Torino si è rialzato alla grande all’ATP 500 di Amburgo, dove è stato protagonista di una cavalcata incredibile che lo ha visto conquistare il suo titolo più importante della carriera in finale su Andrey Rublev. Titolo che ha permesso a Cobolli di guadagnare nove posizioni in classifica e registrare il suo nuovo best ranking alla posizione 26 ATP.