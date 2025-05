Diretta Live Sinner-Rinderknech Roland Garros 1°Turno: Jannik debutta all'Open di Francia

Il gioco espresso agli Internazionali d’Italia fa ben sperare, ma per tornare ad ammirare il Sinner dei giorni migliori servirà ancora del tempo. Il numero uno al mondo debutta, tra pochi minuti, all’Open di Francia, meglio conosciuto come Roland Garros con l’obiettivo di mettere in bacheca il secondo Grande Slam della stagione dopo quello conquistato in Australia a inizio anno. L’altoatesino affronta il francese Rinderknech in questo primo turno.