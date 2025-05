Roland Garros, Rinderknech agita la vigilia del match con Sinner: posta la foto di Jannik col Papa e chiama a raccolta i tifosi

“Miracolo cercasi”: il tennista francese Arthur Rindeknech alimenta la vigilia della sfida al primo turno del Roland Garros contro Sinner: stasera il match in programma alle 20.15

“Miracolo cercasi”, Arthur Rinderknech non si nasconde. Il tennista francese sa che avrà bisogno di un’impresa per riuscire a battere Jannik Sinner ma al Roland Garros avrà dalla sua parte la spinta del pubblico e sui social spera anche in un miracolo con un po’ di ironia.

Rinderknech: la foto di Sinner col Papa

L’immagine di Jannik Sinner a colloquio con Papa Leone ha fatto il giro del web nelle ultime settimana. Una foto che testimonia il peso anche mediatico del tennista altoatesino il cui ritorno in campo agli Internazionali è stato un vero e proprio evento. Ma ora il francese Arthur Rinderknech, con un po’ di ironia, prova a chiamare a raccolta i fan e forse anche delle forze “celesti” per riuscire a firmare l’impresa contro Jannik nel primo turno del Roland Garros.

Il tennista francese ha infatti pubblicato lo scatto che vede Jannik a colloquio col pontefice e una didascalia che spiega bene il suo stato d’animo in vista della sfida di questa sera: “E’ il momento di provare che i miracoli esistono. Appuntamento alle 20.15 sul Centrale con Jannik Sinner. Io conto su di voi”.

I precedenti tra Jannik e Arthur

Non è la prima volta che Jannik Sinner e Arthur Rinderknech si affrontano. Il bilancio tra i due vede l’azzurro in vantaggio per 2-1 ma si tratta di precedenti piuttosto datati. La vittoria del tennista francese risale infatti alla sfida di Lione del 2021 sulla terra rossa dopo un terzo set decisivo. Nello stesso anno Sinner si prende la rivincita ad Anversa con una netta vittoria in due set ma sul cemento indoor, mentre l’ultimo incrocio è del 2022 con il confronto all’ATP Cup (cemento outdoor) vinto ancora da Sinner in due set. Non sarà però un match da sottovalutare, il 29enne francese è un tennista molto esperto, bravo sulla terra rossa e capace anche di convogliare l’entusiasmo del pubblico.

Sinner e il percorso “accidentato”

Il sorteggio del Roland Garros non è stato particolarmente benevolo nei confronti di Jannik Sinner. Il numero 1 al mondo dovrà affrontare ostacoli molto complicati se vuole provare ad arrivare fino in fondo. Ma sarà un percorso che potrebbe avere anche molte tinte francesi perché dopo il primo turno con Rinderknech, potrebbe incrociare un altro idolo di casa come Gasquet al secondo e agli ottavi l’emergente Fils.

Roland Garros: il tabellone maschile