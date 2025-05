Sinner o Alcaraz? Paolini, pronostico disarmante sul vincitore del Roland Garros: Jasmine non esclude Musetti

La previsione della garfagnina sull'esito dello Slam francese è un inno alla schiettezza: il cuore dice Jannik e Lorenzo, la ragione invece premia Carlitos.

Chi vincerà il Roland Garros? Se lo chiedono tifosi, appassionati e addetti ai lavori. Se lo chiedono anche le tenniste, relativamente al torneo maschile. Quello tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sembrerebbe un ultimo atto già scritto, una finale annunciata anche per le migliori giocatrici del circuito, almeno a giudicare dai pareri raccolti e condivisi da Tennis Channel e dal canale istituzionale della WTA. Pareri schietti, sinceri e genuini, come quello di Jasmine Paolini.

Roland Garros, il pronostico di Jasmine Paolini

La campionessa garfagnina ha brillato per la sua spontaneità nell’intervista di rito. Ha candidamente ammesso, infatti, di fare il tifo per un italiano. Si augura che domenica 8 giugno a trionfare sia un portacolori azzurro, Jannik Sinner o lo stesso Lorenzo Musetti. “Mi piacerebbe veder vincere Sinner o Musetti“, la previsione – più che altro, la speranza – di una sorridente Jasmine. La ragione, però, dice altro: “Favorito? Non so, forse Alcaraz anche se spero di no”. E giù una risata.

Parigi, Carlos Alcaraz il più gettonato tra le tenniste

Per la verità Paolini non è l’unica a ritenere lo spagnolo il pretendente più accreditato alla vittoria finale. Quasi un plebiscito per Alcaraz tra le tenniste chiamate in causa nelle interviste-sondaggio. “Scelgo Carlos per il fatto che abbia vinto a Roma e che sia campione in carica qui a Parigi”, la rivelazione di Coco Gauff. “Penso che Carlos possa difendere il suo titolo”, il pronostico di Mirra Andreeva. Dall’astro nascente del tennis russo, però, anche un po’ di sano campanilismo: “Spero in Rublev, Medvedev o Khachanov“.

Roland Garros, Madison Keys vota Jannik Sinner

A favore di Alcaraz anche altre tenniste del calibro di Zheng o Eala. E Sinner? Oltre alle speranze di Jasmine Paolini, il numero 1 può affidarsi al pronostico di Madison Keys, la statunitense che ha vinto l’ultima edizione degli Australian Open. “Credo che Jannik possa vincere”, il pronostico dell’americana che però è rimasta una voce isolata nel panorama delle intervistate. Le caratteristiche di Alcaraz e la sua abilità sulla terra rossa, insieme alla condizione ancora non ottimale di Sinner, potrebbero risultare determinanti.