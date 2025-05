Paolini, Panatta distrugge Gauff e il tennis femminile: “Una noia mortale”. Il commento Rai fa infuriare i social

L’ultimo vincitore degli Internazionali d’Italia, in ambito maschile, entra a gamba tesa dopo la vittoria di Jasmine Paolini. Critiche durissime alla statunitense e al movimento femminile

Una finale che ha cambiato la storia del tennis italiano femminile. Jasmine Paolini ha trionfato sul centrale del Foro Italico diventando la prima italiana a conquistare gli Internazionali d’Italia dal 1985 e dal trionfo di Raffaella Reggi. Una prestazione strepitosa la sua che ha messo in evidenza tutti i limiti di Coco Gauff.

Panatta all’attacco di Gauff

Dopo la vittoria di Jasmine Paolini, però Adriano Panatta si è concentrato soprattutto sulla sua avversaria attaccandola in maniera feroce ai microfoni Rai: “L’americana ha persa senza intelligenza. Sono tenniste fatte in laboratorio, non cambia mai espressione durante il match. Lei o che le sta accanto, non capisce che bisogna cambiare modo di giocare. Una giocatrice di quel livello dovrebbe cambiare allenatore. Lei come molte altre è fatta per giocare sul cemento. Ha fatto una palla corta che non ho visto fare nemmeno al circolo da due signore attempate. Ormai insegnano solo a tirare forte senza pensare. Il 95% delle giocatori gioca come Gauff, vince chi sbaglia meno: una noia mortale”.

La critica al tennis femminile

Nel corso del suo sfogo Adriano Panatta però non prende di mira solo la tennista statunitense ma si lancia contro tutto il movimento femminile: “Restassero sul cemento e non venissero qui. Per essere una campionessa vera, una tennista deve saper giocare su tutte le superfici. Tra gli uomini i big vincono dappertutto. Tra le donne la classifica è falsa. Facessero un circuito solo sul cemento. A tennis può c’è la rete e ci sono le righe, non basta tirare forte”.

La polemica divampa sui social

Le parole di Adriano Panatta però hanno ricevuto un’accoglienza decisamente negativa sui social. In molti hanno accusato l’ex campione degli Internazionali di avere un visione molto parziale del movimento femminile e soprattutto di non aver messo in risalto a sufficienza la bravura di Jasmine Paolini nella finale contro Gauff. “Una roba terribile – scrive Marghe – Se Panatta odia così tanto il tennis femminile può benissimo rimanere a casa invece che commentarlo”. E sono tanti che la pensano allo stesso modo: “Panatta sta diventando più acido di Pietrangeli”. E ancora: “Spiace perché Panatta è un grande ex atleta e anche un uomo intelligente, ma se continua a dire queste cose su tutti i campioni e le campionesse odierni ne esce male lui”. Mentre Speranza attacca: “Ma invece di parlare solo male di Gauff, potremmo non sminuire la prova di Jasmine e dire quanto sia stata brava”.