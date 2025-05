Internazionali, il sorriso di Paolini illumina Roma: l’emozione e una piccola gaffe, Mattarella esulta, Errani piange

Jasmine Paolini conquista la vittoria agli Internazionali di Roma dominando in finale la statunitense Coco Gauff: l’applauso del presidente Mattarella, la folle esultanza di Binaghi

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Un sorriso che illumina Roma. La finale degli Internazionali d’Italia è uno show di Jasmine Paolini per il suo tennis e per il suo modo di stare in campo e fuori. L’azzurra batte la numero 2 del mondo Coco Gauff e diventa la prima italiana a vincere il torneo tricolore dal 1985.

L’emozione di Jasmine Paolini

Dopo il match Paolini sembra travolta dal calore e dalla gioia di tutto il pubblico che ha affollato il Centrale del Foro Italico: “Non ho parole, è un’emozione enorme. Sono molto emozionata. Sono entrata in campo con le idee chiare, mi sentivo bene anche fisicamente. Grazie al presidente, sono felicissima che sia venuto qua. E’ un onore e un grazie a tutti gli appassionati, oggi lo stadio è stato incredibile”.

L’azzurra sembra far fatica a parlare dall’emozione poi si scioglie e comincia con i ringraziamenti di rito con menzione speciale al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ospite d’onore. E forse l’emozione le gioca anche un brutto scherzo con Jasmine che fa anche una piccola ma forse giusta gaffe: “Non so se mi sono ringraziata abbastanza”.

Paolini-Gauff: le emozioni della finale

La gioia di Binaghi e le lacrime di Errani

Un pubblico delle grandi occasioni sul Centrale. C’è il presidente della Repubblica che viene accompagnato da ovazioni e da cori proprio per il suo grande supporto al mondo dello sport e per il tennis in particolare. Ma sugli spalti ci sono anche il ministero Abodi e personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport come la coppia Paltrinieri-Fiamingo. Il presidente Binaghi esplode di gioia dopo l’ultimo punto, mentre sugli spalti ci sono mamma e papà che fanno fatica a contenere la gioia. E ci sono anche le lacrime della compagna di doppio Sara Errani (l’ultima italiana a giocare la finale, con il ko con Serena Williams) che dimostra tutta la sua emozione, prima della finale che le due giocheranno domani sempre sul Centrale.

La nuova scalata alla classifica

Un successo che vale tantissimo per Jasmine Paolini che grazie ai 1000 punti conquistati con la vittoria di Roma da lunedì prossimo tornerà al suo best ranking in carriera con il quarto posto scavalcando Iga Swiatek alle prese con una crisi senza fine. Una classifica importante anche in vista della partecipazione al prossimo Roland Garros che la vedrà testa di serie numero 4.